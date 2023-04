Fermeture des urgences de Ste-Foy-la-Grande : "Si demain je fais un AVC, je me demande si je serai encore là"

A Sainte-Foy-la-Grande, commune de 5.300 habitants située aux confins de la Gironde et aux portes du Périgord, les urgences sont fermées depuis le jeudi 13 avril et jusqu'au dimanche 23 avril au matin . La direction du centre hospitalier de Libourne, dont dépend l'hôpital foyen, a pris cette décision, en accord avec l'Agence régionale de santé, pour faire face au manque de personnel médical. Une fermeture des urgences qui inquiète tous les habitants rencontrés par France Bleu Gironde.

Que ce soit au restaurant Chez Peyo ou au bureau de tabac La Volute, les réactions des uns et des autres se ressemblent : "Très inquiet", "je suis inquiète", "c'est un peu inquiétant", "ça m'inquiète", "angoissant je dirais." Nathalie, une retraitée, Nadège, une commerçante ou encore Chala, une stagiaire dans un magasin d'optique, disent toutes la même anxiété.

De nombreux commerçants relayent sur leurs vitrines l'appel lancée notamment par LFI pour manifester ce mardi contre la fermeture des urgences de Ste-Foy. © Radio France - Jules Brelaz

"En cas d'urgence, sur place, il n'y a plus grand chose. Les premières urgences sont à Bergerac, à 27 minutes, ou Libourne à 45 mn", explique Charles, un commerçant. Attablé à une terrasse, Jean-Marc n'est pas serein lui non plus. "J'ai fait un AVC et j'ai toujours des séquelles. Pour moi, c'est inquiétant, s'il m'arrive un pépin, le temps d'arriver à Libourne, Jean-Marc, il est mort."

Une manifestation prévue mardi pour protester contre la fermeture des urgences

La France Insoumise, le collectif foyen et d'autres associations appellent à une manifestation ce mardi à 17h30 devant l'hôpital foyen pour dénoncer la fermeture des urgences. "Beaucoup de citoyens sont en colère", assure Christophe Delgado, le coordinateur départemental LFI. "Je vais vous donner un exemple personnel, au mois d'octobre, j'ai fait un AVC et j'étais très content des urgences à Ste-Foy qui m'ont sauvé la vie. Si demain, je refaisais un AVC pendant ces dix jours de fermeture, je me demande si je serai encore là."

Maire de Ste-Foy-la-Grande, Christelle Guionie juge la situation "très préoccupante" pour ses administrés. "C'est pour cela que j'ai adressé, dès vendredi, un courrier à Monsieur le ministre de la Santé, ainsi qu'à Monsieur le directeur de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, afin de les alerter sur cette situation inacceptable pour les habitants de notre territoire et de tout le bassin de vie", affirme l'élue socialiste dont la lettre est à découvrir ci-dessous.

L'entrée de l'hôpital de Sainte-Foy-la-Grande où les urgences sont fermées jusqu'au dimanche 23 avril à 8h30. © Radio France - Jules Brelaz

"C'est la double peine pour nous, car on manque déjà de médecins, de spécialistes, et maintenant, on vient nous fermer nos urgences, ça fait beaucoup, c'est un lourd tribut pour notre territoire", conclut Christelle Guionie, qui est aussi présidente du conseil de surveillance de l'hôpital de Ste-Foy.

Cette fermeture des urgences intervient alors que le ministre de la Santé est en déplacement en Gironde ce lundi. François Braun est attendu à l'hôpital de Langon lors d'une visite consacrée à la rénovation du site. L'intersyndicale CGT-Force Ouvrière du centre hospitalier du Sud-Gironde appelle à se rassembler devant l'établissement ce lundi à 10H pour interpeller le ministre et défendre l'hôpital public.

Contactée par France Bleu Gironde, la direction du centre hospitalier de Libourne n'a pas souhaité faire de commentaire renvoyant toute prise de parole à l'Agence régionale de santé. Sollicitée également, l'ARS n'était pas en mesure de répondre à notre demande.

