Fermeture des urgences en Mayenne : de nombreux appels au 15, les ARM en grève

Depuis ce lundi, les services d'urgence des trois hôpitaux de la Mayenne sont fermés de 18h30 à 8h en raison d'une pénurie de médecin. Une situation qui va se répéter tout l'été. Les assistants de régulation médicale qui réceptionnent les appels au 15 ont donc fort à faire chaque nuit pour aiguiller les patients.

À partir du samedi 8 juillet, ces ARM annoncent qu'ils se mettront en grève. Ils sont débordés d'appels. Guillaume Briand, assistant de régulation médicale depuis 2009, n'a jamais travaillé aussi mal déplore-t-il. "Actuellement la nuit, nous ne sommes que deux. On aimerait bien passer à trois pour pouvoir pallier le nombre d'appels et avoir des "délais de décroché" qui soient beaucoup plus courts".

30.000 appels dans le vide en 2022

Les "délais de décroché" ont même dépassé les huit minutes le week-end dernier. D'après ce soignant, "à 2h du matin, ça fait un peu long. La moyenne normalement c'est 30 secondes". L'an dernier, les assistants de régulation médicale n'ont pas pu prendre 30.000 appels d'après leur décompte.

"Ça veut dire beaucoup de stress. On a pas mal de collègues qui sont pris émotionnellement parce qu'on n'a pas de réponse à apporter à la population dans des délais raisonnables. C'est pour ça qu'on demande des moyens supplémentaires et rapidement. On a des collègues qui repartent du travail en pleurant", raconte le soignant.

Trois assistants de régulation sur les quatorze sont en arrêt maladie actuellement. Claire Guinoiseau, quinze ans de métier, est déjà épuisée. "On a réussi à avoir des vacances, mais même en partant en vacances, on fait quatorze gardes de 12h dans le mois. La charge de travail ne baisse pas", explique cette professionnelle.

Trois médecins régulateurs en renfort

La direction de l'hôpital de Laval a décidé dès 2019 le recrutement de trois assistants de régulation médicale. Avec la crise sanitaire, leur arrivée a pris du retard. Ces trois ARM sont actuellement en formation et ne seront opérationnels qu'en août minimum.