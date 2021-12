Fermeture du centre de vaccination de Micropolis à Besançon mi-janvier

A Besançon, le centre de vaccination de Micropolis va fermer le 15 janvier. Quatre centres vont prendre le relais : deux dans la capitale comtoise, au gymnase Resal et à la Polyclinique de Franche-Comté, et deux autres à Saint-Vit et Saône.

Face à la situation sanitaire de plus en plus dégradée dans le Doubs, département où le taux d'incidence est passé de 40 pour 100.000 habitants le 1er novembre, à 629 mercredi 8 décembre, le préfet du Doubs en appelle une nouvelle fois à la responsabilité de chacun pour le respect des gestes barrières et du port du masque, de la distanciation mais aussi et surtout de la nécessité de se faire vacciner.

La dose de rappel absolument nécessaire

Jean-François Colombet insiste une fois de plus sur la dose de rappel indispensable pour être protégé. "Tous les sachants le disent, réitère le préfet, ce rappel est absolument impératif parce que la deuxième injection, nous ne le savions pas il a quelques mois, nous le savons désormais, au bout de 4-5 mois, elle produit moins d'effet". Il y a des patients hospitalisés en soins critiques dans le Doubs qui ont reçu leurs deux doses de vaccin, précise encore le préfet, mais la deuxième date d'il y a cinq mois.

Capacité de vaccination maintenue

Il est donc impératif de conserver le potentiel de vaccination dans le Doubs. Concrètement le vaccinodrome de Micropolis-Besançon fermera donc le samedi 15 janvier 2022, pour soulager le SDIS (service départemental d'incendie et de secours) qui a d'autres missions à remplir, et permettre éventuellement à la structure de reprendre une activité économique.

Quatre centres au lieu d'un

Le 10 janvier ouvriront les centres de la polyclinique de Franche-Comté à Besançon, de la salle des fêtes à Saint-Vit, et du gymnase de l'Espace à Saône. Le centre du gymnase Résal à Besançon ouvrira le lundi 17. La capacité de vaccination actuellement à 1500/semaine à Micropolis sera ensuite répartie de façon quasi équivalente sur les quatre centres.

Vers une réquisition des personnels de santé?

Alors que l'ARS, l'agence régionale de santé, a déclenché le plan blanc en Bourgogne Franche-Comté, le préfet du Doubs se dit prêt à réquisitionner les personnels si nécessaire. "Il est impératif d'assurer la continuité du service public de santé, indique Jean-François Colombet. Les patients qui seront en difficulté en fin d'année devront être admis en soins critiques, et l'être décemment".

