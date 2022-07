Fermeture temporaire de la maternité de Toul, par manque d'anesthésistes

C'est une menace qui pèse déjà depuis quelques temps sur l'hôpital public de Toul. L'annonce est finalement tombée : le service de maternité ferme ses portes du 14 au 17 juillet et du 22 au 29 juillet. Pour les accouchements et les chirurgies gynécologiques, les femmes seront transférées à Nancy. Les autres activités de la maternité (consultations d’urgence et suivi général) resteront assurées tout l’été, même pendant les dates citées ci-dessus.

Manque d'anesthésistes

Le manque de médecins anesthésistes à Toul illustre cette situation de désert médical. "C'est inadmissible", alerte Luc Ferreti. Au sein du comité de défense de l'hôpital de Toul, cet ancien syndicaliste craint que cette annonce devienne par la suite définitive. "Le budget actuel du l'hôpital ne suffira pas à le maintenir tel quel."

Pour le futur, Luc Ferreti est défaitiste : " Au regard de la conjoncture actuelle, on peut très bien imaginer qu'une maternité privée remplace l'hôpital. Si vous ne disposez pas d'une carte gold bien fournie, les pauvres, sans une bonne assurance privée ne pourront pas être soignés !"