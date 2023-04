Fermeture temporaire de la maternité et de la chirurgie à l'hôpital de Mayenne

Un coup dur pour les patients, les usagers et tous les professionnels de santé du Nord-Mayenne. L'hôpital de Mayenne annonce ce vendredi la fermeture, pour au moins plusieurs jours, de la maternité et du service de chirurgie conventionnelle faute de personnel pour assurer leur bon fonctionnement. "Le CHNM se trouve confronté à des carences persistantes du tableau de service d'anesthésie pour la période allant du 14 au 21 avril, même si la présence d'un anesthésiste de jour est assurée pendant cette période" explique, dans un communiqué, la direction de l'établissement.

A partir du dimanche 16 avril à 8h, c'est l'hôpital de Laval ou d'autres hôpitaux de la région qui prendront en charge les accouchements selon le choix des futures mamans. Les autres activités gynécologiques seront normalement assurées. Toujours à partir de cette date, les opérations prévues seront reprogrammées.

En surveillance continue, la capacité du service est maintenue à 4 lits pour accueillir des patients placés sous la responsabilité du cardiologue. Le programme des interventions en chirurgie ambulatoire n'est pas bouleversé.

La direction du CHNM assure que tout est mis en oeuvre, avec l'aide de l'Agence Régionale de Santé et les hôpitaux de Laval et de Château-Gontier-sur-Mayenne, "pour la recherche de solutions pérennes en anesthésie, afin de reprendre au plus tôt le cours normal des activités".

Si l'hôpital de Mayenne souffre autant, c'est, selon le syndicat mayennais FO Santé, à cause de la loi Rist qui est entrée en vigueur début avril. Ce texte plafonne la rémunération des médecins intérimaires qui interviennent dans les hôpitaux.