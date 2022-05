Fermetures de lits, changements d'horaires : les ajustements des hôpitaux alsaciens pour tenir cet été

Après deux ans et demi de crise sanitaire, impossible de demander aux soignants de faire du zèle ces vacances d'été. Problème : le taux d'absentéisme est déjà extrêmement forts dans les hôpitaux alsaciens, comme partout en France. Ils sont donc contraints de faire des choix pour tenir le cap des vacances.

Un problème de recrutement inédit

L'hôpital de Munster, qui cherche toujours à recruter trois aides-soignantes et trois infirmières, n'a donc pas eu le choix. Il a déjà fermé vingt lits en service de soin de suite et réadaptation. "Si on ne l'avait pas fait, on aurait eu des arrêts de travail en cascade. Il faut quand même offrir un cadre de travail acceptable pour nos agents", éclaire Patrick Devienne, son directeur délégué.

Ce problème de recrutement ne se posait pas dans cette proportion l'été dernier selon lui. "On arrivait encore à recruter du monde en remplacement. Là, c'est une nouveauté cette année, c'est très difficile".

Certains agents sont prêts à partir du jour au lendemain

Pour éviter d'énormes carences, beaucoup d'hôpitaux proposent de changer les plages horaires des soignants. "Ça permet à certains agents de faire, si cela leur convient, trois journées de douze heures à la place de cinq journées de 7h30. Cela offre plus de flexibilité, mais seulement dans certains services. Ce n'est par exemple pas une solution idéale en gériatrie", explique Matthieu Rocher, le directeur du groupement hospitalier de Haguenau.

Son hôpital est donc lui aussi contraint de fermer des lits et de réorganiser certains services. "On va fermer des lits en chirurgie, sauf pour les urgences. Sinon, en règle générale, les patients se font moins souvent opérer entre le 15 juillet et le 15 août. Pour le reste, on va concentrer nos forces pour tenir le cap."

Mais l'été ne fait qu'accentuer les difficultés que connaissent déjà les hôpitaux au quotidien selon Jean-Marc Kelai, secrétaire de la section CFDT du groupement hospitalier de Mulhouse. Tant que l'hôpital n'arrivera pas à recruter plus, les départs seront de plus en plus nombreux selon lui. "Les agents nous appellent régulièrement pour nous dire qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils veulent partir. Ils sont prêts à partir du jour au lendemain, ça ne se faisait pas avant ça."