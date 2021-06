Fermetures de plusieurs services d'ici fin 2022, inquiétude au Centre hospitalier du Nord Mayenne

C'est un document qui circule dans les services de l'hôpital de Mayenne et que le syndicat Force Ouvrière s'est procuré. Onze pages qui précisent le Projet d'établissement 2022-2027. Un projet présenté ce mardi 15 juin à la Commission médicale d'établissement du CH Laval avec des engagements réciproques. En préambule, le document explique : "le CHNM et le Centre hospitalier de Laval ont constaté que l'offre de soins de leur territoire est soumise à d'importantes difficultés."

A aucun moment, il n'est question de fermetures de services, mais il faut lire entre les lignes explique Sébastien Lardeux, le secrétaire département de Force Ouvrière. Les réaménagements concernent les services de chirurgie orthopédique à partir de décembre 2021, puis ceux des soins intensifs en janvier 2022 et enfin la chirurgie viscérale en décembre 2022.

Ces changements impliqueraient la fermeture de 26 lits et menaceraient une cinquantaine d'emplois. "Nous sommes extrêmement inquiets" ne cache pas Sébastien Lardeux. "Fermer la chirurgie et la traumatologie aura des conséquences sur l'emploi. Mais dans ce document, il n'y a aucune étude d'impact sur ce qui va se passer suite à la fermeture de la chirurgie. Ni l'impact sur la population, ni l'impact sur le personnel, ni l'impact sur l'hôpital."

Il y a déjà eu 79 fermetures de lit au CHNM depuis 2014 et l'hémorragie continue. "Il faut m'expliquer où vont aller les patients du Nord-Mayenne, se demande Sébastien Lardeux. En 2020, il y a eu 1120 hospitalisations complètes à l'hôpital de Mayenne en chirurgie. Si on ferme la chirurgie, les patients vont aller où ? Est-ce que dans le Nord Mayenne, on mérite d'être moins bien soigné qu'ailleurs ? A chaque fois que l'on nous demande de fermer des lits, on perd des recettes, et quand on perd des recettes, on nous demande de fermer des lits. C'est un cercle vicieux. L'idée est peut-être de tout concentrer sur le plateau technique de l'hôpital de Laval et de faire ensuite des autres hôpitaux , les vassaux de l'hôpital de Laval."

Les représentants du syndicat ont rendez-vous avec le préfet de la Mayenne le lundi 21 juin.

Force Ouvrière et l'association Audace donnent rendez-vous le 26 juin prochain pour une manifestation devant les locaux administratifs du CHNM.