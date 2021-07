Festival d'Avignon : Le port du masque n'est pas vraiment respecté en intra-muros

Le préfet de Vaucluse, Bertrand Gaume, avait pourtant prévenu : "le port du masque sera obligatoire en intra-muros d'Avignon pendant toute la durée du festival car la distanciation sociale ne peut pas être maintenue." Une obligation en vigueur de midi à 2h du matin depuis le début du festival. Force est de constater qu'entre la fin de l'obligation du port du masque en extérieur le 17 juin et le retour du masque le 5 juillet, les Avignonnais n'ont retenu qu'une seule des deux consignes. Et ce n'est pas la dernière des deux. "Oh, je n'avais pas fait attention à l'heure", ironise cet habitant de l'intra-muros, masque en poche. "Personne ne le porte, on nous dit que les contaminations sont rares à l'extérieur. Je pense que ça va être compliqué de nous forcer à le remettre", explique cette autre avignonnaise.

Des patrouilles de la Croix Blanche pour sensibiliser aux gestes barrières

"J'en appelle à la responsabilité de chacun, implore Bertrand Gaume. Porter un masque dans les rues piétonnes, ça doit faire sens car le virus se transmet de manière aéroportée. Ce n'est pas simple car il fait très chaud !" Alors pour tenter d'appeler les festivaliers à la raison, des binômes de la Croix Blanche tractent inlassablement dans l'intra-muros pour rappeler les gestes barrières : "on voit beaucoup de gens qui ne veulent pas porter le masque, déplore Sofia. C'est pareil pour la vaccination, certains jeunes sont contre, on essaie de leur expliquer que c'est le seul moyen pour éviter un retour de l'épidémie surtout avec l'arrivée du variant delta."

Les masques sont plus souvent sous le nez ou dans la poche © Radio France - Nolwenn Autret

Laurent Dubois est le président des secouristes de la Croix Blanche en Vaucluse, il estime que chacun doit faire preuve de civisme : "il y a des panneaux partout en centre-ville pour rappeler le port du masque. On constate que 50 à 60% des gens ne le portent pas. Et c'est pareil pour les sens de circulation imposés dans le centre-ville, on demande de circuler à droite mais ce n'est pas facile de l'imposer aux gens notamment sur des rues étroites."