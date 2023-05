Festival de la sclérose en plaque à Cannes avec Dominique Farrugia ce weekend

Un festival de la sclérose en plaque ce weekend à Cannes, en présence du parrain de l'association SEP'Avenir , Dominique Farrugia. Au programme samedi de 10 heures à 19 heures, sur les allées de la Liberté : une conférence médicale sur les actualités thérapeutiques et prise en charge des signes de handicap visible et invisible, mais également une table ronde, et des ateliers d'handi-boxe, de danse, de sophrologie, de naturopathie… L'entrée est gratuite, libre et accessible.

Et dimanche à partir de 8 heures et demie vous pouvez assister au triathlon de la sclérose en plaque, à Bijou Plage.

Première cause de handicap chez les jeunes adultes

En France, plus de 120 000 personnes sont atteintes de sclérose en plaque. C'est entre 4000 et 5000 nouveaux cas par an. La sclérose en plaque est une maladie auto-immune du système nerveux, le cerveau et la moelle épinière. Les femmes sont plus touchées, 3 cas sur 4 est une femme. C'est la première cause de handicap chez les jeunes adultes.