Fête de la science : La biologie moléculaire et le réchauffement climatique, quels liens ?

L’ EMBL appartient à un réseau Européen de six instituts de recherches. Chaque institut utilise des approches différentes et complémentaires. Cela nous permet de développer des recherches multidisciplinaires, on peut par exemple utiliser la modélisation informatique pour émettre une hypothèse, qui sera ensuite testée in vitro, dans des tubes puis in vivo, sur des organismes. On ne travaille plus seul dans son laboratoire mais en réseau avec des spécialistes de différentes disciplines.

ⓘ Publicité

A l’ EMBL Grenoble , nous sommes spécialisés dans la biologie structurale, historiquement autour de l’accélérateur de particule ESRF, qui est le plus puissant synchrotron d’Europe. Nous avons ainsi un accès unique à des techniques de biologie structurale de pointe qui nous permettent de visualiser les petites machines à l'intérieur de nos cellules, à l’échelle atomique.

Cela nous permet par exemple d’observer et comprendre leur fonctionnement dans nos cellules humaines et de les comparer aux organismes pathogènes.

Je travaille ainsi personnellement sur la fabrication des molécules d’ARNs dans nos cellules humaines, un phénomène également étudié au sein de l’institut chez le parasite trypanosoma, qui tue encore 100 000 personnes par an. Il y a également des recherches en cours au sein de l’institut qui portent sur de nouveaux traitement contre la grippe saisonnière ou des parasites comme la leishmaniose par exemple.

Les ARNs messager, késako ?

C’est en effet un terme qui est entré dans le vocabulaire courant. Il faut savoir que les ARNs, et les ARNs messagers en particulier, sont omniprésents dans le vivant, dans nos organismes, mais également chez les bactéries et certains virus.

L’ARN messager en particulier, transmet l’information nécessaire au bon fonctionnement de la cellule. Les milliards de cellules qui nous constituent, produisent en continu une énorme quantité d’ARN.

Il y a parfois des erreurs de fabrication et la cellule contrôle en permanence la qualité des ARNs produits. J’étudie en particulier comment la cellule décide si oui ou non un ARN messager doit être conservé ou dégradé.

Notre objectif est avant tout de comprendre le vivant, mais cela peut ensuite permettre le développement de thérapeutiques, comme de nouveaux vaccins ou de nouveaux antiparasitaires par exemple.

loading

Le réchauffement climatique et les activités humaines accélèrent le développement de nouveaux virus

Il est de nos jours de plus en plus important d’étudier la biologie des infections, qui circulent plus rapidement à l’heure de la globalisation, et vont se développer dans des environnement inhabituels, du fait du changement climatique notamment. On ne doit cependant pas ignorer les agents qui perdurent, comme la leishmaniose ou la tuberculose qui tue encore plus d’un million de personnes par an, et qu’il faut continuer à étudier.

Quelle place pour les chercheurs académiques face aux industries pharmaceutiques ?

Dans la recherche académique, il y a une concurrence croissante au niveau international avec notamment les deux superpuissances que sont les Etats-Unis et que devient la Chine.

Nous avons de plus en plus besoin de mutualiser les moyens pour accéder à des appareils de pointes qui nous rendent compétitifs au niveau international. En France comme ailleurs, les chercheurs, les laboratoires et les instituts sont évalués en permanence et la qualité de nos travaux conditionne l’accès aux précieux financements de recherche. C’est une pression considérable, mais c’est également très excitant de faire parti de cette quête de connaissance.

Ma recherche à l’EMBL est avant tout fondamentale, pour comprendre le vivant, et par la suite fournir des clés à la recherche appliquée, pour le développement de nouveaux traitements contre les pathogènes, leur résistance, leur transmission, etc. Nos données sont ainsi librement accessibles en lignes, et cela pour permettre des réponses plus rapides aux futures infections, au niveau mondial. C’est un autre sujet très actuel, il faut rendre la recherche accessible à tous pour accélérer le progrès !