Fête de la science : Etudier la glace pour prédire le climat de demain

Etudier les changements climatiques qui ont affecté la Terre dans le passé

J’étudie des échantillons provenant de carottes de glace forées en Antarctique et au Groenland. D’un diamètre d'environ 10 cm, ces carottes de glace peuvent atteindre plusieurs kilomètres de long. Elles contiennent des caractéristiques physiques et chimiques que l’on peut relier à des paramètres climatiques.

Par exemple, à partir de la mesure des différentes formes de la molécule d’eau dans la glace, nous reconstruisons les changements de la température en surface. Nous analysons aussi l’air piégé dans la glace sous forme de bulles pour connaître les variations passées des concentrations en gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Des informations précieuses pour prédire le climat de demain

Et bien ce qu’il faut savoir avant tout, c’est que même si les futures émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère sont réduites, le réchauffement global et ses impacts vont se poursuivre sur plusieurs millénaires à cause des réponses lentes des calottes polaires et des échanges de carbone entre l’océan, l’atmosphère et la végétation qui régulent la concentration atmosphérique en dioxyde de carbone.

Or, les observations climatiques disponibles sur quelques décennies sont insuffisantes pour bien calibrer les modèles de climat utilisés pour quantifier ces réponses à long terme.

L'étude des climats anciens permet de documenter une diversité de changements climatiques plus grande, à la fois en termes de durée et d'amplitude.

En particulier, certaines périodes du passé permettent de tester les performances des modèles dans des contextes climatiques plus proches de ceux projetés pour le futur.

La Terre a déjà connu des conditions telles que celles qui sont prédites dans le futur

Oui tout à fait. En particulier, les 450 000 dernières années ont été ponctués de trois périodes chaudes longues de plusieurs millénaires chacune. Pendant ces intervalles, le réchauffement en Antarctique était d’amplitude semblable au réchauffement prédit dans cette région pour la fin du siècle.

Alors, il faut être clair sur un point : ces périodes étaient contrôlées par des mécanismes différents du réchauffement futur. Le réchauffement polaire était en effet lié aux changements naturels de la position de la Terre par rapport au soleil, tandis que le réchauffement futur est dû à l’augmentation des concentrations atmosphériques en gaz à effet de serre, en lien avec les activités humaines. Mais il n’en demeure pas moins que ces intervalles permettent de comprendre l’impact de climats chauds sur les systèmes naturels.

Il y a 125 000 ans, une hausse de 6 mètres du niveau marin

Oui. Nos travaux ont estimé qu’il y a environ 125 000 ans, les températures de surface dans les régions polaires étaient au moins 3°C plus chaudes qu’à présent. Ce réchauffement a été responsable de la fonte massive des glaces, engendrant une hausse du niveau marin d’environ 6 à 9 m au-dessus de l’actuel. Ces résultats illustrent ainsi la vulnérabilité des calottes glaciaires face à un réchauffement climatique.

La fonte des glaces polaires représente une menace bien réelle pour les communautés côtières du monde entier, c’est pourquoi limiter le réchauffement climatique est une priorité absolue.