Fête de la science : Plus de femmes, c'est plus d'innovation pour lutter contre le réchauffement climatique

37°C cet été près du lac de Laffrey ! C’est un fait. Le réchauffement climatique est là et il se rapproche géographiquement de nous…

Au-delà des invitations aux économies d’énergies, qui ne sont pas uniquement guidées par les enjeux du réchauffement climatique, il y a aussi une invitation à repenser toutes les innovations qui ont guidés notre croissance économique : à commencer, mais elle est loin d’être la seule, par les innovations dans le monde de l’automobile, de la mode de leurs filières associées : la pneumatique, la motorisation pour l’automobile mais aussi le choix des matières, les techniques de colorations pour la mode…

Il faut aller vite et être efficace.

Et si plus de femmes dans l’économie et plus d’inclusion était Une solution.

La chaire FERE, késako ?

Une chaire de recherche est un centre de recherche essentiellement financé par des dons. L’objectif est de produire des connaissances qui servent la société dans son ensemble et pas uniquement quelques acteurs spécifiques, comme des industriels.

La chaire FERE de Grenoble École de Management fait de la recherche appliquée dans 8 pays du monde, dont, bien évidemment la France.

Elle cherche à comprendre ce qui freine la place des femmes dans l’économie de demain.

Elle mène des recherches classiques que l’on mène communément en sciences de gestion et, plus généralement en sciences humaines, donc des recherches fondées sur des interviews des analyses chiffrées à partir de la construction de bases de données. Sa particularité est qu’elle mène aussi des expérimentations sur le terrain en testant des solutions avec les membres d’écosystèmes d’innovation.

Toujours le même objectif :

mieux inclure et accompagner les créatrices d’entreprises et, plus généralement, les femmes dans l’économie de demain.

Les initiatives existent. Elle ne sont pas reprises.

La recherche sur le comment mieux innover existe depuis le début des années 60, celle appliquée aux énergies dites vertes, dès le début des années 70… La chaire a réalisé en 2021 ce que l’on appelle une revue systématique de littérature, qui consiste à re-interpréter plus de 1 300 travaux de recherches publiés sur les thèmes innovations, femmes et innovation et innovations pour lutter contre le réchauffement climatique.

La recherche sur l’innovation qui limite le réchauffement climatique pointe que des initiatives sont là depuis longtemps mais qu’elles ne sont pas reprises par les bons acteurs, ceux qui peuvent garantir leur diffusion parce que ces derniers ont une approche « court-termiste », qui ne favorise pas la recherche fondamentale non productive sur un très court terme.

La recherche en innovation tout court va plus loin car elle met en évidence le manque de diversité dans les profils des gens qui prennent les décisions en matière d’innovation ainsi que ceux qui trouvent les idées d’innovation et les technologies de demain : non seulement, les profils d’éducation sont très souvent les mêmes (pas d’interdisciplinarité et surtout éducation au même endroit) mais surtout, il manque de femmes. On parlait tout à l’heure du monde de l’automobile. On identifie moins de 20% de femmes dans cette filière.

On identifie moins de 20% de femmes dans les filières de la micro-électronique.

Dans la recherche, les femmes sont plus efficaces dans le développement de brevets

Déjà, soulignons que les femmes ne sont pas intrinsèquement comme ci ou comme ça (notons que les hommes non plus). Sur un plan sociologique, elles agissent en fonction de leur éducation, de la place que la société leur assigne.

Donc, on sait dès le milieu des années 70 que les femmes ont des carrières contrariées dans le monde de la recherche mais que, pourtant, elles sont plus productives, donc, quelque part, plus efficace lorsqu’il s’agit de développer des brevets rapidement.

On sait également que les femmes présentes dans les processus d’innovation ont tendance à rechercher les innovations de rupture mais de rejeter les innovations gadget, ce qui, en notre période est primordial.

Comment mieux intégrer les femmes ?

Alors, une autre recherche de la Chaire avec des chercheurs de l’UGA montre que plus de femmes dans une équipe n’est paradoxalement pas la meilleure solution : On a mis en évidence que les femmes s’auto-censurent lorsqu’il s’agit de sélectionner les idées créatives dans les petits groupes et surtout dans les petits groupes mixtes et que, in fine, c’est l’idée émise par un garçon qui serait retenue.

Aussi, une clé réside dans certes plus de mixité mais « vraie », donc certes avec plus de femmes dans les process d’innovation, ce qui n’est déjà pas simple à faire car il faut convaincre les femmes de plus s’impliquer dans les métiers d’innovation. Pour autant, il faut aussi dénoncer les travers qui font que les idées d’innovation portées par des femmes, et surtout dans les groupes mixtes, sont rejetés.