Fête de la science : Les alpages face au réchauffement climatique

Tout le monde connaît les alpages, ce sont des lieux emblématiques de nos montagnes, des endroits que l’on découvre souvent en randonnant avec le plaisir d’y admirer des troupeaux dans des paysages grandioses. Mais surtout ce sont des espaces où coexistent des activités humaines anciennes, en lien avec l’élevage, et une grande biodiversité aussi bien pour la faune que pour la flore. (exemple > 100 espèces de plantes dans un carré de 10m de côté).

Comprendre comment l’équilibre entre pratiques et biodiversité est affecté par le changement climatique me semble primordial si l’on veut trouver des adaptations possibles et raisonnables pour faire face à ce défi.

Les alpages plus vulnérables au changement climatique

Le changement climatique c’est d’abord une augmentation marquée de la température moyenne depuis la fin des années 1980 et cette augmentation est deux fois plus importante dans les Alpes en comparaison du reste de la France. Mais le changement climatique c’est aussi une plus grande variabilité des conditions météo d’une année sur l’autre. Ca se traduit par une fréquence et une intensité plus forte des évènements climatiques dit « extrêmes » comme les sécheresses. Plus typiquement en alpages, c’est aussi l’évolution du couvert neigeux qui change, avec des fontes de la neige plus précoces ce qui fragilise la végétation face aux gelées tardives du printemps.

Le dispositif "Alpages Sentinelles"

La meilleure façon de mesurer ces évolutions c’est de mettre en place des observatoires de long terme. C’est le cas du dispositif « Alpages Sentinelles » qui a démarré au début des années 2000 dans le Parc National des Ecrins. Aujourd’hui c’est un projet d’envergure qui couvre les massifs alpins depuis le Mercantour au sud jusqu’à la Vanoise au nord. Le dispositif Alpages Sentinelles mobilise une grande diversité d’acteurs, pas seulement des scientifiques, mais aussi des Parcs Nationaux et Régionaux, des services techniques agricoles et bien sûr des éleveurs et des bergers. Au sein de cet observatoire on réalise des suivis météorologiques, des mesures de pousse de la végétation et de leur diversité et des inventaires des pratiques pastorales.

Des connaissances nouvelles sur les alpages

Le dispositif a déjà permis de produire des connaissances nouvelles qui ne sont accessibles d’ailleurs qu’à l’échelle de temps de suivi permise par les observatoires de long terme. On peut prendre quelques exemples rapides. Si on s’intéresse à la végétation on a pu ainsi mesurer qu’

en moyenne la production de fourrage en alpage varie de 20% d’une année sur l’autre en fonction de la météo

Parfois ces différences atteignent plus de 50% lors d’années extrêmes comme celle que nous vivons actuellement. Ca a donc un impact très fort sur la ressource pour les troupeaux. On a également constaté que jusqu’à maintenant la composition en espèces et la diversité de la majorité des végétations d’alpages restent stables. Mais pour certaines de ses végétations qui dépendent fortement de la durée d’enneigement, on observe par contre déjà des changements importants.

Des solutions pour les éleveurs et les bergers

Le fait de chercher à comprendre main dans la main avec les gestionnaires et le monde agricole nous permet de mobiliser ces nouvelles connaissances pour proposer des pistes d’adaptation. Ca peut être des solutions de court terme.

Lors d’une année de sécheresse le parcours habituel du troupeau est changé, on trouve, quand c’est possible, des ressources complémentaires qui n’était pas vraiment pâturées avant.

Mais ça peut aussi être des solutions de plus long terme avec l’installation de nouveaux aménagements sur l’alpage, les dates de montée des troupeaux ou encore le type d’animaux qui peuvent être modifiés. Dans les deux cas l’objectif est de préserver le potentiel agricole et écologique de l’alpage pour les années à venir.

Mais tout cela doit se raisonner à une échelle plus large que l’alpage seul. Il n’est qu’une composante parmi d’autres des exploitations agricoles. C’est tout l’enjeu d’un nouveau projet qui démarre à l’automne sur la résilience des exploitations transhumantes face au changement climatique.