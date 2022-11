Fête de la science : Quel avenir pour nos stations de ski face au changement climatique ?

Le changement climatique en montagne

Pour la montagne et les stations de sports d’hiver, le changement climatique est avant tout synonyme, en moyenne, de hausse des températures et baisse des hauteurs de neige. Météo France enregistre, depuis maintenant plus de 50 ans, la température, les pluies et les hauteurs de neige au Col de Porte, à proximité de Grenoble. Le constat est sans appel : en plus de 50 ans,

on conclut à une hausse de 1,3° de la température et une baisse d’environ 50 cm de neige au Col de Porte.

Un impact de plus en plus fort pour les stations de sports d’hiver

Les stations sont météo dépendantes, avec la neige comme facteur d’attractivité essentiel. Le comportement du skieur, du touriste dépend des conditions météo et d’enneigement. Il fait beau, la neige est là, vous allez skier ; si le temps est mauvais et que la neige est manquante, alors vous allez hésiter ou reporter votre pratique. On comprend bien que le changement climatique, avec cette diminution de l’enneigement naturel, a déjà impacté les stations et va continuer à les impacter dans le futur.

Les stations sont-elles en mesure de s'adapter à ce changement ?

Si je caricature un peu, on peut dire que deux stratégies d’adaptation se déploient en stations.

La première consiste à pallier le manque de neige naturelle, en produisant de la neige artificielle, aussi appelée neige de culture. Techniquement, produire de la neige, c’est envoyer de l’eau sous pression dans des grandes perches, que l’on voit sur le bord des pistes. Aujourd’hui, toutes les stations, notamment les grandes et les moyennes, investissent dans cette technologie. La seconde manière de s’adapter vise à créer une offre touristique diversifiée, en hiver comme en été voire sur les ailes de saison. Les activités proposées sont variées : raquettes, balades en chiens de traineaux, randonnées pédestres, à vélo, visites culturelles.

Concrètement, ces 2 stratégies, neige de culture et diversification touristique, existent souvent en même temps dans les stations, mais auraient besoin d’être mieux articulées localement.

Le regard d'Emmanuelle George sur l’avenir de ces deux stratégies :

Question bien difficile. Pour la neige, l’objectif sera d’évaluer si on sera en mesure de poursuivre la production, et à quelles conditions météo, économiques et environnementales.

Pour la diversification, l’option serait que les stations développent leur propre offre touristique, spécifique afin d’éviter que toutes les stations mettent en place les mêmes prestations, les mêmes équipements.

Mais plus fondamentalement, l’important pour moi est de penser le futur de ces stations, dans leurs territoires, avec l’ensemble des acteurs, en considérant les évolutions touristiques mais aussi les autres options économiques, les nouvelles manières d’habiter la montagne, tout en maintenant la qualité environnementale, dans le contexte de changement climatique. C’est assurément un challenge collectif aujourd’hui et pour demain.