Fête de la science : A quoi ressemblera le tourisme de notre futur ?

La “géographie culturelle”, késako ?

Il y a trois grandes catégories dans la géographie : physique, biologique et humaine. Et la géographie culturelle est une branche de cette dernière, qui s'intéresse aux rapports entre les sociétés, les groupes et leurs environnements. Et pour ma part, je travaille plus particulièrement sur le tourisme et les pratiques récréatives en montagne.

L'été 2022

L'été que nous venons de vivre, à regarder comme le plus frais des 20 prochaines années,

illustre bien les phénomènes auxquels nous seront de plus en plus souvent confrontés : canicules, sécheresses, incendies, conflits d'usage face aux pénuries d'eau, fermeture de sites (comme les refuges de montagne), coûteux travaux d'infrastructures...

On pourrait aussi bien sûr parler de la disparition des glaciers qui prend des airs de bérézina, et efface des paysages à la valeur esthétique et symbolique irremplaçable, en même temps que de précieux stocks d'eau potable.

En quête de plus en plus effrénée de fraîcheur, nous avons pris l'habitude de randonner à l'ombre des forêts, de chercher la présence de l'eau, de monter en altitude... Ces adaptations basiques trouvent leurs limites, ou ne sont plus possibles quand les forêts brûlent ou sont interdites face au risque d'incendie, quand les torrents sont à sec, et les lacs à un niveau trop bas qui concentre les polluants et empêche la baignade. Même les grottes, naturellement climatisées, deviennent inaccessibles quand la teneur en CO2 augmente avec les températures...

Cette cascade de mauvaises nouvelles ne devrait surprendre personne, puisqu’elle est annoncée depuis plus de 20 ans. Mais au fait, pourquoi la fameuse Convention de Paris sur le climat a-t-elle « oublié » le transport aérien ?!

Comme André Gorz l'a écrit dès les années 1970 :

nous devons reconstruire au fur et à mesure les environnements que nous détruisons.

Et quand ce n'est pas possible, il nous faut “apprendre à vivre dans les ruines du capitalisme" selon la formule d’Anna Tsing.

A quoi ressemblera le tourisme de notre futur ?

Le tourisme n'est qu'un tout petit bout de la lorgnette par laquelle nous devons regarder l'avenir en face : que restera-t-il de nos rêves d'exotisme et de bien-être dans le chaos climatique généralisé qui nous est annoncé ?

Beaucoup de choses ont été écrites sur la manière dont le tourisme fonctionne comme une fuite, une compensation, bref une consolation aussi fugace que vaine de nos frustrations et de nos aliénations quotidiennes.

Notre fantasme de ski d'été ou de trekking de 10 jours à l'autre bout du monde, nos rêves de cocotiers à prix bradé, un vol Lyon-Rome pour 41 €... ont longtemps eu des airs d’émancipation... Comme le dit la bande annonce d’un film récent justement intitulé « vacances », « au début, même le diable était un ange ». Ce n’est plus le cas face à l'enjeu d'habiter le monde de manière plus compatible avec les limites planétaires.

Faut-il renoncer au tourisme ?

Non, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle si cela nous incite à privilégier l’ici par rapport à l’ailleurs, le quotidien vis-à-vis des vacances. Et cela ne nous empêche pas non plus de choisir de partir moins loin, moins souvent, ou même plus loin, plus longtemps, moins vite... Il ne s'agit donc pas tant de renoncer que « d'atterrir », de « redevenir terrestres » comme le propose Bruno Latour. C'est-à-dire de ne plus vivre en apesanteur. Détachons nos ceintures !