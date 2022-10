Fête de la science : Dans la peau d'une recycleuse

Les objets qui m’intéressent sont dans tous les foyers : aimant collé sur le réfrigérateur ou caché dans votre voiture (essuie-glace, remonte vitre, baffles), batterie de votre trottinette électrique ou de votre téléphone, écran d’ordinateur, lampes LED, pot d’échappement de votre voiture, bientôt les piles à combustible des voitures à hydrogène etc.

Rajoutons les aimants des éoliennes et tous les déchets industriels contenant des métaux, dont les quantités produites sont énormes.

Quels sont les métaux présents dans ces objets de tous les jours ?

Les métaux les plus fréquemment rencontrés sont le cobalt, le nickel et les terres rares, présents dans les batteries et les aimants, avec, en moindres quantités, cuivre, lithium, manganèse, aluminium et cadmium. Dès qu’il y a des contacts électriques, de l’argent, de l’or. Les pots d’échappement contiennent selon les cas du platine et/ou du rhodium et si on considère tous les objets cités, également étain, indium, titane, vanadium, chrome… Plus d’une quarantaine de métaux différents !

Un téléphone portable pèse environ 200 grammes, quand on enlève la coque, la vitre et les autres plastiques, forcément, il reste très peu de métaux, n’est-ce pas ? Pourquoi chercher à les recycler ?

Un smartphone, c’est environ 100 grammes de métaux divers et il s’en est vendu plus de treize milliards dans le monde depuis le premier mis sur le marché. Ceci représente presque un million et demi de tonnes de métaux extraites uniquement pour cet usage. A terme, on risque l’épuisement des ressources, sans parler de la pollution induite par le minage, d’où le recyclage comme piste d’économies des ressources.

Des solutions pour nos déchets

Les méthodes d’extraction des métaux à partir de minerais ne datent pas d’hier. Elles sont redoutablement efficaces, par exemple pour extraire le zinc mais elles présentent deux défauts majeurs dans la situation actuelle. D’abord, elles sont très polluantes et ensuite elles ne sont pas adaptées à la diversité des mélanges d’un smartphone ou d’un écran d’ordinateur, par exemple. Mon travail consiste donc à trouver des solutions les moins polluantes possibles et calibrées pour les déchets réels de nos poubelles. Autres critères très importants : le prix et l’efficacité, bien sûr.

Des résultats

Nous avons obtenu de jolis succès en partenariat avec des industriels pour des batteries et des déchets liquides et mes collègues, à Grenoble ou ailleurs, ne relâchent pas leurs efforts sur des types précis de déchets. En tant que chercheuse au CNRS, je m’intéresse aussi à la connaissance fondamentale, c’est-à-dire imaginer de nouveaux systèmes chimiques pour extraire les métaux sans qu’une application directe pour un déchet particulier soit déjà identifiée. Là aussi, les résultats sont au rendez-vous.

Le recyclage vs la sobriété

D’abord, les déchets changent tout le temps : les métaux qui se trouvaient dans les téléphones à clapet d’hier ne sont plus exactement ceux des smartphones d’aujourd’hui, je dois donc constamment revoir ma copie de recycleuse. De plus, le recyclage n’est jamais efficace à 100 %.

Recycler, c’est détruire l’objet et d’une certaine façon, toute l’intelligence déployée pour le fabriquer, quel gâchis !

Ainsi, le recyclage ne devrait-il être que la toute dernière étape, quand on ne peut plus réemployer ou reconditionner. En conclusion, j’oserais évoquer la piste de la sobriété comme le moyen peut-être le plus efficace d’économie de ressources. Que chacun se pose la question : Avons-nous vraiment besoin du dernier smartphone ?