Fête de la science : des chercheurs grenoblois participent aux avancées du sport de haut niveau et de loisirs

En sciences, comme en sport, l’union fait la force ! L’objectif du CNRS est de fédérer les acteurs du sport et de l’activité physique avec les laboratoires.

ⓘ Publicité

Pour quoi ? Pour travailler sur des applications concrètes et développer des connaissances dans de nombreux domaines.

loading

Les chercheurs vont aux Jeux olympiques

D’une certaine manière oui, car une performance sportive, c’est la conjonction de multiples facteurs. Le rôle des chercheurs est d’étudier ces facteurs et de proposer des solutions pour les optimiser.

Les athlètes sont des individus avec leurs caractéristiques morphologiques, musculaires, psychologiques et intellectuelles. Un athlète homme n’est pas une athlète femme, un athlète valide n’est pas un athlète paralympique. Chacun s’entraîne selon des rythmes, des intensités et des conditions variées, en plaine ou en altitude. Tous doivent gérer leur stress et vivre dans un cadre de vie serein. Ils réalisent leur performance dans des conditions de température, d’altitude ou d’humidité qui varient. Ils restent à domicile ou voyagent à l’autre bout du monde, avec la fatigue que cela implique, l’augmentation du nombre des compétitions et des enjeux financiers. Ils peuvent se blesser et il faut donc comprendre pourquoi et, comment se remettre rapidement sur pied.

Des recherches autour des sportifs et de leur matériel...

Le matériel joue un rôle de premier plan dans la performance : une perche, une embarcation, une prothèse de course ou de saut pour amputé, des skis, un vélo.

Il faut comprendre les caractéristiques mécaniques de ces matériels mais aussi comment ils interagissent avec l’athlète, pourquoi celui-ci préfère tel ou tel équipement, comment il s’adapte à la nouveauté en fonction des règlements, quel est le meilleur compromis homme/matériel en fonction des conditions de neige en ski pour nous dans les Alpes ou de vagues et de vent en voile pour la façade atlantique...

Au-delà du sport de haut-niveau, les chercheurs s'intéressent à notre activité quotidienne

En France, le surpoids, la sédentarité et les maladies chroniques prennent de plus en plus d’ampleur.

Pratiquer du sport à des fins de santé suppose,

d’une part d’identifier et de comprendre les freins et les leviers d’encouragement à ces pratiques,

et d’autre part de comprendre comment les mettre en œuvre de manière efficace et durable.

Il faut par exemple s’interroger sur les motivations de l’individu, sur la perception qu’il a de son corps et de ses capacités, son origine sociale et économique. Il faut comprendre quels sont les ressorts de l’abandon de la pratique sportive, plus tôt et de manière plus massive chez les jeunes filles. Bien sûr, il est nécessaire de définir l’activité physique la mieux adaptée à chaque individu, sa quantité, son intensité. Nous pratiquons différemment selon notre âge, notre état de santé, ou nos caractéristiques physiologiques.

Il faut s’interroger aussi sur les politiques publiques en termes d’éducation à l’activité physique tout au long de la vie, d’aménagement du territoire, d’accessibilité à la pratique pour tous. Faciliter les mobilités actives et la conception d’équipement sportifs ouverts et économiquement soutenables. Des problématiques de sécurité doivent être prises en considération : par exemple l’ergonomie des vélos ou des casques, en fonction de l’âge de l’usager, de son genre. Sans oublier l’impact sur l’environnement : le développement des pratiques sportives de masse nous pose des questions, par exemple dans nos massifs.