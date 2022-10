Fête de la Science : "Les filles aussi peuvent être des scientifiques" insiste la physicienne Maud Guezo

A l'occasion de la Fête de la Science, Maud Guezo, physicienne et enseignante chercheuse à l'Insa de Rennes, est sur France Bleu Armorique. C'est l'ambassadrice de l'événement en Bretagne.

France Bleu Armorique : Vous travaillez sur la matière à l'échelle du tout petit, comme Alain Aspect qui vient de recevoir le prix Nobel de physique. Il y a de la fierté quand c'est la France qui décroche un nobel qui plus est dans votre domaine....

Maud Guezo : C'est vrai que pour la physique quantique, on a la chance d'avoir un spécialiste ce qui a permis d'avoir l'obtention d'un prix Nobel français en physique. C'est une physique qui s'applique à l'échelle du tout petit.

Pouvez-vous nous en dire plus?

Je travaille à l'échelle du tout petit. Sur la matière et ses propriétés d'absorption de la lumière et d'émission de la lumière. La lumière va créer des charges positives et négatives dans la matière. Et puis on va regarder la durée de vie de ces charges.

Et vos recherches s'appliquent dans notre vie de tous les jours?

Oui, typiquement, c'est ce qu'on a dans nos LED, dans les lasers aussi qui sont à l'origine de la transmission des données Internet partout dans le monde, dans les fibres optiques. Voilà donc les LED, les lasers. Et aujourd'hui, c'est vrai que les LED, c'est quand même aussi un bel impact écologique et économique pour tout le monde.

Un mot de votre parcours pour devenir physicienne?

Déjà je lisais Sciences et Vie Junior quand j'étais petite. Donc ça, interpellait ma curiosité. Et puis j'ai fait un bac S, donc j'étais quand même orientée plutôt maths, ou médecine. En fait, c'est plutôt dans la physique que je suis tombée un petit peu tardivement.

Qu'est ce qui a déclenché votre passion?

Tout simplement ma note au bac. Je pensais que je n'étais pas assez forte en physique. Je pensais que ce serait trop difficile pour moi et finalement ma note m'a rassurée. J'ai pu rentrer dès la première année à l'université de Rennes après avoir fait le lycée Emile Zola de Rennes et donc à l'université de Rennes en math, physique, chimie. Je me suis vraiment éclatée à la rencontre de deux chercheurs enseignants qui étaient là et qui transmettent leurs connaissances, leur passion. Parce que je pense qu'avant tout notre métier, finalement, il est passionnant.

Et c'est à votre tour de partager votre passion aux enfants, parfois très jeunes. Quelles sont leurs questions?

Ils nous demandent "qu'est ce que tu fais comme travail dans le laboratoire?" car ils pensent souvent à la chimie et à ses expériences. On leur explique qu'en physique, on ne va pas avoir des fioles et des solutions chimiques. On va plutôt avoir un laser, des miroirs, des petits morceaux de matière qu'on va regarder à l'aide de ces lasers. Et on leur montre les lumières, les couleurs, la diffraction de la lumière.

Donc c'est par l'expérience finalement qu'on comprend peut être le mieux la science?

Oui, c'est ça. Faire une petite expérience toute simple où ils peuvent additionner des couleurs et ils arrivent à avoir qu'en additionnant du bleu, du rouge et du vert, ils arrivent à avoir du blanc, par exemple. Et ils vérifient un modèle comme ça, tout simple. Cela permet de mieux comprendre la physique. Je pense qu'il il faut que la science soit un peu plus concrète, plus démonstrative, même si ce sont des petites expériences. Faire le lien entre expériences et théorie, c'est ça la science. C'est toujours la confrontation entre l'expérience et la théorie. Donc ne faire que de la théorie, c'est un petit peu ennuyant.

Votre message, c'est aussi de dire que tout le monde peut devenir scientifique... est un scientifique ou une scientifique?

Oui même les jeunes filles. Quand elles entendent le mot ingénieur ou chercheur, elles ont l'impression que c'est très masculin. Et finalement, elles disent qu'elles ne peuvent pas être aussi fortes qu'un garçon. Je suis sidérée qu'en 2022 j'entends encore de la part de collégiennes qui viennent visiter notre campus à l'Insa par exemple. Donc, je pense qu'il y a encore des préjugés ancrés dans la société ou dans l'éducation. Il faut que les jeunes filles sachent qu'elles ont autant de chances que les garçons de devenir scientifiques.

