Fête de la science : Les fleurs de nos champs doivent aussi s'adapter au changement climatique

Mon équipe et moi nous intéressons à la façon dont les fleurs se forment et comment les structures florales évoluent : cette évolution se fait dans la nature mais aussi sous la pression de sélection de l’homme, c’est-à-dire dans nos champs.

ⓘ Publicité

La domestication des fleurs

Effectivement, l’homme sélectionne des plantes adaptées à ses usages, pour les manger, pour les cultiver. C’est le processus de domestication des plantes qui a profondément modifié les plantes sauvages pour les faire entrer dans nos champs et nos assiettes. Dans le domaine des fleurs, on sélectionne des plantes avec plus de pétales comme chez le rosier, ou avec des couleurs nouvelles. Mais on sélectionne aussi des plantes avec des tiges fleuries (ça s’appelle des inflorescences) qui sont différentes, comme des tomates qui font un nombre réduit de grappes ou encore les choux-fleurs …

loading

L'exemple du chou-fleur

Chez l’ancêtre des choux, la tige qui porte les fleurs ressemble à celle du colza ou de la moutarde avec plein de petites fleurs sur les côtés de la tige. Chez un chou-fleur, la fleur commence à se former mais elle n’y parvient pas complètement (elle ne fait pas de pétales par exemple) et elle se met à se comporter comme une tige qui à son tour va produire des fleurs, qui elles non plus n’attendrons pas le stade final d’une fleur. On a donc un amoncellement de tiges avec une similarité de formes à toutes les échelles. C’est cette similarité qui donne au chou Romanesco sa forme fractale si élégante. Le chou-fleur est lui aussi fractal mais les structures sont moins individualisées car elles se fondent dans une masse sphérique.

Comprendre le processus de sélection pour s'adapter aujourd'hui

En étudiant comme les fleurs se forment chez les plantes normales, on arrive à comprendre au niveau génétique, comment la domestication a pu faire changer la forme des plantes. C’est un processus qui a sélectionné des mutations de façon aveugle et aujourd’hui, on sait beaucoup mieux ce qui s’est passé.

Des implications directes en agronomie

Le réchauffement climatique a un effet énorme sur les plantes, sur le moment où elles poussent, le moment où elles fleurissent. Le chou-fleur par exemple est très sensible à la chaleur. La vitesse du réchauffement est tellement rapide, que les plantes vont avoir du mal à s’adapter et il va falloir changer de culture ou sélectionner de nouvelles variétés adaptées au climat et à ses fluctuations. Les connaissances génétiques et les nouvelles technologies sont l’un des outils qu’il va falloir combiner avec sans doute des changements dans notre alimentation, notre agriculture….