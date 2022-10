Fête de la science : S’adapter aux canicules ou tout faire pour les éviter

Canicules et sécheresses sont-elles liées ?

Il est clair que nous avons vécu un été combinant une succession de canicules inédite par leur répétition, leur intensité et leur extension, combinées à une sécheresse elle aussi exceptionnelle. Mais cela ne signifie pas que sécheresses et hausse des températures vont systématiquement de pair. Il existe des régions du globe où le climat est froid et aride et d’autres où il est chaud et humide.

En France, le climat va évoluer de manière différenciée selon les régions.

Le pourtour méditerranéen s’assèche et se réchauffe, surtout en été et cela va aller de pair avec une probabilité accrue d’épisodes dits « cévenols » de très haute intensité.

Dans les Alpes le réchauffement est et sera plus marqué en été et en automne, avec un assèchement estival, mais probablement plus de précipitations hivernales, la limite pluie-neige remontant de plusieurs centaines de mètres.

Au-delà de cette diversité de situations, le trait dominant de la nouvelle ère hydro-climatique dans laquelle nous entrons c’est un régime de précipitations plus capricieux, avec des sécheresses plus longues et plus intenses, d’une part, des précipitations moins fréquentes mais plus intenses, d’autre part.

L'accès à l'eau : comment s'adapter à la nouvelle donne ?

S’y adapter signifie tout d’abord cesser de considérer l’eau comme une ressource inépuisable sous nos latitudes.

L'eau comme un bien commun fondamental pour le bien-être de tous.

Il doit donc être géré en tant que tel en intégrant le fait que les situations de pénurie et donc de concurrence vont devenir plus fréquentes et plus critiques.

Il faut développer une vision claire de nos priorités :

arroser des golfes pour faciliter les loisirs d’une petite minorité ou bien garantir un accès à l’eau à un prix raisonnable pour les maraichers ?

Continuer à favoriser des grandes cultures très gourmandes en eau pour nourrir du bétail ou préserver l’élevage dans les pâturages de montagne où le stress hydrique est exceptionnel ?

Utiliser de l’eau pour de l’enneigement artificiel ou garantir la recharge de nos réservoirs souterrains en hiver pour faire face dans de meilleures conditions aux sécheresses estivales ?

Des politiques globales et durables sont nécessaires

En fait, ce qu’il nous faut ce sont de véritables politiques hydro-climatiques globales qui sont des déclinaisons des politiques climatiques à mettre en œuvre pour atténuer le réchauffement le plus possible et pour s’adapter à la nouvelle donne hydro-climatique, d’autre part.

Le climat va continuer à se réchauffer parce que les politiques n’ont eu ni la clairvoyance ni le courage de prendre les mesures nécessaires à temps, malgré tous les avertissements des scientifiques depuis 30 ans.

Et il est consternant de voir qu’aujourd’hui encore la politique d’adaptation financée le plus massivement par notre région est celle de l’enneigement artificiel.

Tout ceci ne fait que retarder la réelle adaptation, qui prendra nécessairement du temps.

Et ce temps nous sommes en train de le gaspiller ; d’une part, on renforce chez certains acteurs économiques l’idée que l’on a les armes pour s’adapter à tout – la confrontation à la réalité du futur n’en sera que plus brutale ; d’autre part, plus on retarde les mesures de fond et moins on aura de degrés de liberté quand la situation va devenir intenable. Il suffit de regarder notre impuissance cet été face à la propagation des grands incendies.

C’est-à-dire que, paradoxalement, on n’a pas le courage de prendre des mesures contraignantes aujourd’hui pour, soi-disant, ne pas faire de l’écologie punitive (c’est-à-dire que l’on ne veut pas restreindre la liberté à consommer sans entraves) mais on ne voit pas ou on ne dit pas que cela nous amène à des situations où l’on n’aura plus de degrés de liberté pour agir.

Et dans les situations d’urgence, ce sont très souvent les plus vulnérables qui sont les plus impactés. Il est donc nécessaire de mettre en place des politiques climatiques et d’accès à l’eau qui soient socialement justes et pensées sur le long terme.