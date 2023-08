Fêtes de Bayonne : le Covid flambe chez les festayres

C'était une reprise à prévoir. De nombreux cas de Covid ont été détectées chez des festayres après les fêtes de Bayonne qui se sont achevées ce dimanche 30 juillet. Plus d'1.3 millions de personnes ont participé pendant cinq jours aux fêtes. Résultat, ruée sur les autotests. Déjà en début de semaine, plusieurs pharmacies de l'agglomération bayonnaise étaient en rupture de stock. "J'en avais une quarantaine en stock, et tout est parti entre lundi et mardi. De deux autotests par semaine, on est passé à une quinzaine par jour" , explique Cécile Rigaudières, de la pharmacie Rigaudières à Bayonne.

Hausse dans les laboratoires

Même constat du côté des laboratoires, où le nombre de rendez-vous pour les dépistages a significativement augmenté. Alexandra Fauvelle est infirmière au centre Somed à l'Arsenal à Bayonne. "En trois jours, j'ai fait une trentaine de tests. Entre 70 et 80 % des tests antigéniques sont positifs". Une hausse confirmée aussi du côté des laboratoires Axbio où "on est passé de 20 % de cas positifs la semaine avant les Fêtes, à 35 % après dans le sud des Landes et dans l'agglomération bayonnaise", détaille Sébastien Boucher le président des laboratoires.

Rien d'alarmant

Du côté de Santé Publique France, on constate aussi une hausse des cas, qui reste quand même marginale. "On est à 13 cas pour 100 000 habitants. On reste à un niveau de circulation faible, et pour l'instant il n'y a pas de cas grave à l'hôpital", assure Laurent Filleul, responsable de la cellule régionale Nouvelle-Aquitaine à Santé Publique France. C'est loin des plus de 100 cas pour 100 000 habitants atteints en pleine crise du Covid.

Même si l'augmentation est réelle, il n'y a donc pas non plus de quoi réellement s'inquiéter soulignent les professionnels de santé. Le protocole sanitaire en cas de test positif a d'ailleurs changé depuis le 1er février : il n'est plus nécessaire de s'isoler dès que l'on est positif. C'est maintenant le médecin traitant qui doit délivrer un arrêt de travail pour les cas les plus graves, mais il n'est plus automatique. "C'est vraiment un test à titre informatif, mais je pense qu'il faut quand même prévenir ses proches et son employeur lorsqu'on est positif", explique Rémi, adjoint à la pharmacie du Petit Bayonne.

Du côté espagnol la tendance se confirme aussi. Les pharmacies sont passées de 300 tests vendus par jours à plus de 1000 après les fêtes locales d'après le quotidien El diario Vasco .