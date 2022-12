Fêtes de fin d'année : face au covid, les Belfortins sont sereins

Pas de queue ni de ruptures de stocks : c'est plutôt calme, dans les pharmacies de Belfort, cette année. Contrairement à la même époque, l'année dernière, le covid n'inquiète pas les belfortins.

ⓘ Publicité

Osmane est pharmacien à la Pharmacie de la Poste à Belfort, il constate qu'il y a moins de tests et c'est plutôt une bonne nouvelle : "On a surtout des personnes avec des symptômes qui viennent se faire tester, pour vérifier s'ils sont positifs ou pas. On réalise une quinzaine de tests par jour, alors que c'était trois à cinq fois plus l'an dernier. Les gens prennent leurs précautions avant de se rassembler, de voir de la famille."

Il se veut rassurant : tout le monde prend ses responsabilités et fait attention à ne pas propager le virus. "Certains portent toujours le masque et continuent d'utiliser du gel hydroalcoolique."

"Le covid fait partie des maladies courantes"

Anaïs Heurter, qui gère la pharmacie Saint-Christophe, sur la Place d'Armes, partage le même constat : "Le covid s'est banalisé. Il y a beaucoup moins d'affolement, moins de ventes d'autotests, et pour les rendez-vous de tests antigéniques, on en a que 5 de réservés d'ici au 25 décembre."

Dans la rue, les Belfortins confirment : "quand on a des symptômes, on porte un masque et on se teste", "le covid fait partie des maladies courantes, désormais !", "nous on a eu la gastro hier, alors on pense moins au covid, forcément !"

Les pharmaciens conseillent tout de même d'aérer les pièces, de s'asseoir un peu à distance à table et de bien se laver les mains lors de ces fêtes de fin d'année.