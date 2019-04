Feu vert pour un nouvel hôpital à Avallon

Auxerre, France

Pierre Pribile ,le directeur général de l'Agence régionale de santé était en visite mardi au centre hospitalier d'Avallon. Il en a profité pour confirmer la création d'un nouvel hôpital à Avallon dans les prochaines années. Aucune date précise n'est avancée mais un accord pour engager les études a été donné.

Des études techniques à mener

A l'ARS on explique qu'il faut déjà créer des groupes techniques afin de mener des études de faisabilité. Il s'agit d'abord de concevoir l’architecture du bâtiment et d’élaborer son financement. Une étude qui pourrait aboutir au mieux en fin d'année.

Des locaux actuels inadaptés

Le directeur de l’hôpital d'Avallon, Mathieu Villecourt est évidemment satisfait : " c'est la continuité d'un travail que nous menons depuis plusieurs années. Cela profitera à l'ensemble des usagers du bassin avallonais et aux touristes qui sont nombreux l'été dans la région ainsi qu'aux patients soignés dans le cadre du groupement hospitalier. Le bâtiment qui date du XVIII ème siècle (1734) n'est plus adapté même si nous avons réalisés des travaux d'adaptation "

Une bonne nouvelle pour Mathieu Villecourt Copier

13 000 passages aux urgences chaque année

Il reste à déterminer le futur lieu d'implantation et à réaliser donc toutes les études nécessaires avant de lancer les travaux. Le nouvel établissement ne sera donc pas opérationnel avant 5 à 10 ans mais c'est une bonne nouvelle pour tous les habitants de la Région. l’hôpital d’Avallon compte 13 000 passages aux urgences et 3 000 séjours hospitaliers par an.

360 personnes travaillent à l' hôpital (et l' EPHAD qui est dans l' établissement dont 35 médecins.