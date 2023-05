Feurs : plus de 300 personnes rassemblées pour la défense des Urgences de l'hôpital

Plus de 300 personnes ont assisté à la réunion publique organisée à Feurs par le comité de défense du centre hospitalier du forez

L'objectif affiché de cette réunion publique était de collecter des témoignages de patients, obligés de se rendre aux urgences de Montbrison, à une demi-heure de route de Feurs, mais parfois bien plus pour les communes de l'est du Forez. Le but était de leur donner la parole, d'écouter les difficultés crées par la fermeture des urgences. Mais surtout de constituer un dossier afin de saisir un jour un tribunal administratif. Le comité de défense du centre hospitalier du Forez veut également écrire un livre blanc à destination de l'Agence régionale de santé.

ⓘ Publicité

Dans la salle, quelques personnes prennent la parole pour raconter l'attente au 15, la saturation des urgences de Montbrison, et la peur que cette demi-heure de route supplémentaire ne soit un jour fatale à un patient.

**"**En juillet 2022, mon père a fait un AVC, raconte Chantal. Il y a eu une prise en charge évidemment très, très rapide puisque je l'ai emmené aux urgences de Feurs. Il a eu son injection, puisqu'il faut des anticoagulants. Tout s'est bien passé. Il est rentré à la maison. Tout va bien. Le médecin m'a prévenu que, compte tenu de son âge, 94 ans, il pouvait refaire un AVC. Donc maintenant, je suis confrontée à un choix. Le jour où ça va arriver, qu'est ce que je vais faire? Est-ce que je vais prendre le risque d'attendre le SMUR de Montbrison, ou de Saint-Etienne éventuellement, en sachant que ça va prendre minimum trois quarts d'heure pour qu'il arrive à la maison ? Ou est-ce que moi je vais prendre, et assumer, le risque de mettre mon père dans une voiture en sachant que normalement, si c'est un AVC, il faut allonger la personne pour éviter justement qu'il y ait un rythme cardiaque trop important et l'emmener soit à Montbrison, soit à Saint-Etienne ? Et ça, ce n'est pas normal parce qu'on est en train de décharger une responsabilité de professionnel sur des quidams qui ne connaissent pas".

Mais les témoignages restent encore rares. Alors la réunion est entrecoupée d'intervention d'un formateur en gestes de premiers secours. Qui explique à la salle comment agir en cas de besoin, en attendant l'arrivée des secours.

Un nouveau rassemblement est prévue vendredi à 19h devant l'hôpital de Feurs par le comité de défense du centre hospitalier du Forez qui envisage d'organiser également une manifestation à Paris. Sa pétition a recueilli pour le moment 25.000 signatures.