Jacques Coquelin, le vice-président de l'agglomération du Cotentin en charge des affaires de santé était l'invité de France Bleu Cotentin ce mercredi matin. L'occasion pour lui de confier son sentiment sur la pertinence des mesures annoncées par le président de la République pour lutter contre les déserts médicaux.

Le Cotentin est un territoire en tension en matière d'offre médicale. Le plan du président de la République est-il de nature à améliorer les choses?

Jacques Coquelin : Je voudrais rappeler que ce n'est pas le premier plan présenté par un président de la République. Il y a eu la loi "hôpital , patient santé et territoire" sous la présidence de Nicolas Sarkozy, puis la modernisation du système de santé voulue par François Hollande. On nous avait promis que pas un Français ne serait à plus de 30 minutes d'un service d'urgences. Tous ces plans comprenaient les mots "proximité" et "efficacité". Et c'est le cas encore du plan Macron. Sauf que la situation se dégrade d'année en année notamment sur le Cotentin. Je ne veux pas faire un procès d'intention à ce plan mais permettez moi un certain scepticisme après les promesses précédentes qui n'ont pas abouti.

Il y a des mesures concrètes : la création de 400 postes de médecins dédiés aux territoires en tension. Ca va dans le bon sens?

JC : Je ne peux que me réjouir de cette mesure mais rappelons que 400 médecins à l'échelle du territoire français, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Je suis satisfait que l'on abandonne le numerus clausus, mais ça ne garantit pas qu'il y aura plus de médecins généralistes. Actuellement, seuls 2 étudiants sur 10 vont vers une installation en libéral.

une, deux ou trois années d'obligation d'aller dans des territoires en situation de désert médical pourrait être une solution

Auriez-vous souhaité qu'on aille plus loin, avec une notion d'obligation d'installation sur le territoire?

JC : Il semblerait que ce soit une fausse bonne idée. Pour autant, je crois qu'une, deux ou trois années d'obligation d'aller dans des territoires en situation de désert médical, à la fin de ses études, pourrait être une solution pour respirer en attendant les effets de la suppression du numerus clausus qui n'interviendront que dans 10 ans.

Le développement de la télémédecine est souhaité également par le président de la République. Y êtes-vous favorable pour le Cotentin?

JC : C'est une solution à développer mais pour autant, ça ne doit pas être un remplacement. La télémédecine ne doit que compléter la présence d'un médecin sur le territoire.