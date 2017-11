Fièvre catarrhale ovine : un périmètre de sécurité mis en place dans la Montagne Bourbonnaise

Suite à une expertise, des dispositions complémentaires ont été demandées par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Un périmètre de deux kilomètres a été défini autour de l'exploitation ayant accueilli le bovin malade.

Après les premières mesures d'urgence prises à la suite de la confirmation d'un cas de Fièvre Catarrhale Ovine de sérotype 4, d'autres dispositions de précaution ont été ordonnées ce mercredi par la ministère. Dans un premier temps, le veau en question a été euthanasié et le cheptel concerné mis en quarantaine en attendant d'autres analyses. Élevé en Haute-Savoie et destiné au marché espagnol, il transitait par la Montagne Bourbonnaise.

Par arrêté préfectoral, les exploitations détenant des ruminants et situées dans un périmètre de deux kilomètres autour de l’exploitation ayant accueilli le veau porteur du virus, sont mises en quarantaine et font l’objet d’une surveillance clinique par leur vétérinaire sanitaire. Ces dispositions touchent les communes de Chatel-Montagne, Nizerolles, le Mayet-de-Montagne et Saint-Clément.

A ce jour, aucun nouveau cas de Fièvre Catarrhale Ovine de sérotype 4 n’a été identifié.