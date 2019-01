Fièvre porcine africaine : la Bretagne accroit sa vigilance et se prépare en cas d'épidémie

Rennes, France

Après la découverte de deux nouveaux cas de fièvre porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique, à proximité de la frontière, le niveau de risque est aujourd'hui maximal en France. La préfète de Bretagne, Michèle Kirry, a réuni mardi matin le conseil régional de la politique animale et végétale. Cette instance est composée notamment de représentants des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et agricoles, des fédérations de chasse et des vétérinaires.

Mobilisation sur le territoire

Durant cette réunion à Rennes, il a été décidé de renforcer le niveau de biosécurité dans les élevages et lors des transports d'animaux; d'autre part, les services de l'Etat et les acteurs professionnels vont se préparer à la gestion d'éventuels foyers de contamination et une sensibilisation des professionnels et des citoyens va être menée. La fièvre porcine africaine constitue une menace pour les élevages français mais est sans danger pour l'homme.

La Bretagne première région d'élevage

La Bretagne est première région française pour la production et la transformation de viande. Elle fournit plus du tiers des animaux finis en France (chiffres INSEE 2016). Dans la région, la filière viande représente près de 55 000 emplois.