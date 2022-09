File d'attente chez un médecin à Evron : Jean-Luc Mélenchon dénonce la politique d'Emmanuel Macron

Une vidéo, tournée par France Bleu Mayenne, a suscité des milliers de commentaires, la plupart indignés. On y voit des gens patienter sous la pluie pour s'inscrire auprès d'un nouveau médecin à Evron.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une longue, très longue file d'attente. Illustration une fois de plus de la pénurie de généralistes dans notre département, 3ème désert médical du pays. Celles et ceux, qui ont vu cette vidéo, estiment que notre système de santé est au bord du gouffre. Mais il tient pour le moment, les soignants et tous les professionnels du secteur, admirables, sacrifient même leur propre santé pour que ce système, le meilleur du monde dit-on, tienne, vaille que vaille, coûte que coûte.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette crise, elle ne date pas de ce début de quinquennat, il faut remonter à plusieurs décennies, toutes tendances politiques confondues. Cette scène se serait probablement déroulée si l'Elysée avait accueilli en mai dernier un nouveau ou une nouvelle locataire. Et pourtant c'est bien le président Macron, c'est de bonne guerre, qui a été pris pour cible à travers les images d'Evron. Jean Luc Mélenchon a été le premier à dégainer, "la France pays du tiers monde. Pénurie, désordre" a-t-il écrit sur twitter. Et de nombreux autres opposants, gauche, droite, RN, militants, n'ont pas eux non plus fait dans la demi-mesure.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Notre département souffre, on le sait Manque d'attractivité, de moyens humains, matériels, logique comptable, on le voit également pour la fermeture des urgences ou la garde ambulancière de Javron-les-Chapelles. Les polémiques, les critiques, ça permet de faire le buzz, mais ça ne permet pas d'avancer. Peut-être que l'Insoumis et tous les autres mettront bientôt autant d'énergie et de fougue pour proposer des solutions concrètes afin de mettre un terme à la désertification médicale.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Yannick Favennec et Guillaume Garot proposent, eux, la régulation de l'installation des médecins dans les territoires sous-dotés. Les deux députés mayennais espèrent bien que cette proposition soit débattue et adoptée au cours de ce quinquennat.

à lire aussi Régulation de l'installation des médecins et AAH déconjugalisée : les deux chantiers de Yannick Favennec