Une file d'attente devant le centre de vaccination de Guéret ce week-end

Une longue file d'attente devant le centre de vaccination de Guéret : c'est la première fois qu'on assiste à cette scène et pour cause, c'est la première fois que le centre propose une vaccination sans rendez-vous. Avec succès donc puisqu'environ 240 personnes ont pu être vaccinées samedi et sans doute l'équivalent dimanche. Le vaccin injecté était celui du laboratoire d'AstraZeneca.

Dans les rangs, des Creusois de plus de 75 ans ou de plus de 50 ans avec comorbidité, qui n'ont pas réussi pour le moment à obtenir de rendez-vous, malgré de nombreux appel téléphonique. Un problème qui devrait se résoudre dans les semaines qui viennent assure l'ARS, particulièrement à partir de la semaine du 22 mars, pour laquelle des créneaux vont bientôt être ouverts. Les livraisons devraient fortement augmenter à partir du mois d'avril.

A noter que si vous ne pouvez pas vous déplacer, votre médecin généraliste peut désormais venir vous vacciner à domicile.