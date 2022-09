Filtrage aux Urgences de l'hôpital de Pau : retour à "l'accès libre" à compter du 27 septembre

À compter du mardi 27 septembre prochain l'accès aux Urgences de l'hôpital de Pau se fera à nouveau sans filtrage entre 18 heures et 8 heures du matin, comme le reste de la journée. Ce filtrage – il fallait appeler le 15 avant de se rendre aux Urgences – aura donc duré un peu plus de trois semaines, entre le 9 et le 27 septembre. La date de fin initiale de la mesure était ce samedi 24 septembre, elle durera donc trois jours de plus. À l'origine de cette décision, des tensions dans le recrutement et plusieurs arrêts maladies au sein du personnel soignant. La situation a donc évolué favorablement explique la direction de l'hôpital : "l’accès libre aux Urgences Adultes sera rétabli, de jour comme de nuit. L’arrivée directe aux Urgences Adultes du Centre Hospitalier de Pau la nuit ne sera donc plus conditionnée par un appel préalable obligatoire au 15".

La direction de l'hôpital de Pau prévient : "Toutefois, dans l’éventualité de nouvelles difficultés sur les effectifs médicaux et au regard de l’afflux de patients aux Urgences, le Centre Hospitalier de Pau pourra être amené à réactiver le dispositif de régulation systématique, en concertation avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine et en coordination avec les établissements du territoire."