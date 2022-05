Filtrage aux urgences du CHU de Bordeaux la nuit : "Une solution à la va-vite" dénonce le personnel

"Urgences en danger" : cette grande banderole flottait mardi 24 mai sur le rond-point de l'hôpital Pellegrin, le principal site du CHU de Bordeaux. Une centaine de personnes ont manifesté à l'appel de l'intersyndicale SUD santé, FO et CGT pour dénoncer la crise aux urgences. Sur l'hôpital Pellegrin, le plus gros site du CHU de Bordeaux, compte 20 médecins urgentistes alors qu'il en faudrait le double pour faire fonctionner correctement le service. Entre démissions en cascade et arrêts maladie, il ne reste que deux médecins aux urgences la nuit. Face à cette situation, la direction du CHU a décidé de mettre en place un filtrage aux urgences de l'hôpital Pellegrin la nuit depuis mercredi 18 mai, filtrage opéré par le SAMU avec l'aide de la protection civile.

Le nombre de passage aux urgences divisé par deux la nuit

Impossible pour le public d'accéder directement aux urgences la nuit, il faut composer le 15 et les médecins régulateurs du SAMU n'admettent plus que les cas les plus graves. Depuis la mise en place de ce filtrage, le nombre de passages aux urgences a été divisé par deux. Julien Dulou est aide-soignant aux urgences de l'hôpital Pellegrin et élu SUD santé, il constate un impact net : "On est passé de 60 patients par nuit à 20-30. Ca nous permet de souffler un peu, on ne va pas se mentir, et de commencer ensuite la journée avec un service qui n'est pas déjà plein des patients arrivés pendant la nuit."

C'est donc une solution déguisée, à la va vite, et nous ce n'est pas ce qu'on attend. - Julien Dulou, aide-soignant

Mais Julien Dulou y voit un effet à double tranchant : "Hier matin par exemple, on a eu 30 patients à 8h du matin, qui sont arrivés d'un coup. Les gens ont compris [qu'il ne fallait plus venir la nuit]. Sauf qu'ils ne savaient pas ce qu'est réellement une urgence et que certains cas pourraient nécessiter de venir quand même la nuit. Mais les gens n'osent plus et ça peut entraîner un retard de prise en charge." Ce soignant pointe un effet cascade : "Certains cas vont s'aggraver, et on va devoir garder certains patients. Sauf que les lits en aval [après le passage aux urgences] sont déjà saturés, et qu'on retrouve le même problème" détaille l'aide-soignant.

Une surcharge de travail pour le SAMU

Ce système suppose également un report de travail sur le SAMU qui doit gérer tous les appels, mais aussi les personnes qui se présentent tout de même à l'accueil des urgences et doivent expliquer leur situation via un interphone aux médecins régulateurs dont Céline Bourdier fait partie. "On est déjà épuisé moralement et c'est une surcharge pour nous" regrette-elle avant d'ajouter : "On va rentrer dans la période de l'été où il n'y a pas de personnel pour les hôpitaux, mais nous c'est pareil, le personnel du 15 va partir en vacances et on manque déjà de personnel." 30 % des agents régulateurs du SAMU 33 sont aujourd'hui en arrêt maladie. Environ 40 étudiants en médecine ont été appelés en renfort pour aider à la régulation des appels au 15.

Le week-end dernier, par exemple, une centaine de personnes se sont quand même présentées à l'accueil des urgences de l'hôpital Pellegrin, en plus des appels. "Les gens connaissent le 15, mais ne comprennent pas vraiment son fonctionnement, ni pour quels cas il faut réellement aller aux urgences." Parmi ces cas nécessitant un appel au SAMU, il y a les problèmes cardiaques, les accidents de la circulations, les AVC, ou encore les insolations sévères qui peuvent parfois révéler une déshydratation, etc. Mais la médecin régulatrice, également syndiqué chez SUD santé, pointe ce que l'on surnomme de la 'bobologie' : "On nous appelle pour tout et n'importe quoi, il y a des gens qui nous appellent pour des diarrhées, alors même qu'ils ont vu un médecin le matin." Céline Bourdier comme Julien Dulou pointent le besoin de faire un travail pédagogique à faire auprès de la population : "Mais ce n'est pas à nous de le faire aux urgences, ce doit être fait en amont par la direction de l'hôpital et les pouvoirs publics" insiste l'aide-soignant. Tous deux conviennent néanmoins que certains patients n'ont pas d'autres options : "On sait qu'il y a des déserts médicaux, et pour les personnes sans médecin généraliste, on fait de notre mieux, c'est aussi notre métier, mais parfois on n'a pas la solution miracle" convient Céline Bourdier.