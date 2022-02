Fin de grève au goût amer pour les sages-femmes de la clinique Pasteur de Guilherand-Granges

C'est résignées que les 15 sages-femmes ont cessé la grève. Après cinq semaines, le mouvement devenait intenable. Financièrement parce que les sages-femmes n'étaient pas payées, et bien sûr vis à vis des patientes qu'elles suivent. Elles réclamaient un alignement de leur prime sur la moyenne des autres maternités du groupe Ramsay : 350 euros par mois. Elles touchent 45 euros aujourd'hui et n'ont "rien obtenu" de plus.

Elles ont repris le travail le 5 février, après une rencontre avec le préfet de l'Ardèche et l'Agence Régionale de Santé, mais elles expliquent que le fonctionnement de la maternité reste chaotique. Une sage-femme a démissionné, trois autres sont en arrêt de travail. Pas de remplacement, des tableaux de service pas toujours remplis. "La grève est finie mais certains jours on ne peut quand même pas accoucher à la clinique Pasteur" assure une des professionnelles. Et c'est là tout le problème. Si elles demandent une prime plus importante, c'est pour attirer des collègues, que des sages-femmes postulent pour travailler à la clinique Pasteur : "depuis 3 ans, on s'autoremplace et ça ne peut plus tourner comme ça" disent-elles. Nous avons tenté de joindre le directeur de la clinique Pasteur ce vendredi après-midi ; il ne nous a pas encore répondu.