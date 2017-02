Fin de l'imbroglio sur les décès à l'hôpital de Puigcerdà

Les patients français décédés dans l'hôpital transfrontalier de Cerdagne ne pouvaient rentrer en France que dans un cercueil plombé. Un accord trouvé lors du sommet franco-espagnol de Malaga ce lundi.

Nouvelle avancée pour l'hôpital transfrontalier de Cerdagne, à Puigcerdà. Un accord vient enfin d'être trouvé entre la France et l'Espagne, sur le transfert des patients français décédés. Le texte a été signé ce lundi à Malaga, lors du sommet franco-espagnol avec François Hollande et Mariano Rajoy.

Jusqu'ici, quand un Français mourait dans cet établissement, il ne pouvait rentrer en France que dans un cercueil plombé. Impossible pour la famille de voir le corps et de le veiller.

Fini le cercueil plombé

Avec cet accord, il n'y a plus besoin de ce fameux cercueil, ni de soins de conservation. Le corps peut passer la frontière plus facilement, avec seulement le laissez-passer mortuaire délivré par l'hôpital. Il doit cependant être transféré dans les 72 heures, et dans un cercueil "simple" en bois, d'une épaisseur d'au moins 2 centimètres.

Il reste cependant un problème à régler pour cet hôpital : celui des naissances. Un petit Français qui naît à l'hôpital de Puigcerda est toujours considéré comme "né à l'étranger".