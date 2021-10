Fin de la gratuité des tests anti-covid : les PCR coûteront 44 euros, les antigéniques 22 euros minimum

Les tests de dépistage du Covid-19 dits "de confort" deviendront payants à partir du 15 octobre. Nos confrères de franceinfo révèlent ce matin combien ils coûteront pour les personnes majeures non vaccinées sans ordonnance : 44 euros pour les PCR, 22 euros minimum pour les antigéniques.

A partir du 15 octobre, les tests de dépistage du Covid-19 dits "de confort" ne seront plus pris en charge par la sécurité sociale. Nos confrères de franceinfo révèlent ce matin qu'il faudra payer 44 euros pour un test PCR pour les personnes majeures non vaccinées sans ordonnance. Les tests antigéniques seront facturés 22 euros s'ils sont effectués en laboratoire. En revanche, en pharmacie, il faudra débourser 25 euros, voire 30 euros le week-end. Les autotests à 5,20 euros ne seront plus gratuits quand ils sont réalisés devant le pharmacien.

Les mineurs, les personnes vaccinées ou celles qui ont une ordonnance continueront à être remboursés, ainsi que les jeunes tout juste majeurs qui sont toujours au lycée.

à lire aussi Tests Covid : Jean Castex confirme le déremboursement au 15 octobre sauf motif médical

Toutes les personnes majeures non vaccinées qui présentent des symptômes pourront accéder à un test gratuit sur présentation d'une ordonnance établie il y a de moins de 48 heures, qui pourra être obtenue en téléconsultation. Cela concerne aussi les personnes qui ont besoin d'un test pour se faire opérer. Les patients avec un certificat de contre-indication au vaccin devront le présenter au professionnel qui réalise le test pour bénéficier de la gratuité.

Pour ceux qui sont déjà vaccinés, les tests resteront gratuits. Les patients avec des symptômes ou qui vont subir une opération chirurgicale, il faudra juste présenter le certificat de vaccination pour se faire tester gratuitement. Les dépistages resteront aussi gratuits pour tous les cas contacts signalés par l'assurance maladie. Enfin, pour confirmer le diagnostic d'un test antigénique, il suffira de le présenter dans les deux jours suivants au laboratoire pour accéder au test PCR gratuit.