Fin de la gratuité des tests : en Indre-et-Loire, les laboratoires obligés de se réorganiser

Les laboratoires ne manquent pas de travail depuis un an et demi, bien au contraire ! Mais cela devrait se calmer dans une semaine pile maintenant, avec la fin de la gratuité des tests PCR et antigéniques.

On a appris ce jeudi que les tests dits de confort coûteront désormais 44 euros pour un PCR, de 22 à 25 euros voire 30 euros pour un antigénique, à partir de vendredi prochain, le 15 octobre. Ils resteront gratuits pour les moins de 18 ans, les personnes vaccinées ou celles qui peuvent fournir une ordonnance.

Une chute estimée des tests PCR de 80%

La chute des tests réalisés va donc être vertigineuse, prévient le Dr François Blanchecotte. Le président du Syndicat national des biologistes, patron des laboratoires Laborizon Centre en Indre-et-Loire, parle d'un effondrement brutal des tests PCR de près de 80%. Ce qui ne sera pas sans conséquence par exemple sur l'activité de son laboratoire à Joué-lès-Tours.

"C'est très, très difficile à gérer" - Le Dr François Blanchecotte

"On s'y est préparé. Le problème, c'est qu'on est _en train de se séparer de toutes nos équipes de nuit actuellement, c'est-à-dire tous les gens qui étaient en CDD_. On commence à fermer les barnums, on commence à fermer les sites la nuit, les week-ends" détaille François Blanchecotte. "On marche sur des oeufs. C'est très, très difficile à gérer. Les stocks, les commandes de réactifs. S'il faut oui ou non garder des personnels, s'il faut garder les horaires d'ouverture que l'on a. On ne sait pas ce qui va se passer. On en a aucune idée". Il précise quand même que tout cela ne met pas en péril son entreprise, que c'est "juste une évolution".