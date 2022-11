Fin de la grève à la clinique Jules Verne à Nantes

Les grévistes de la clinique Jules Verne, à Nantes, ont tenu un mois. Le personnel était en conflit avec la direction depuis le 20 octobre pour de meilleurs salaires et conditions de travail. Un accord a fini par être trouvé lundi soir avec la direction. Les grévistes - aides-soignantes, auxiliaires de puériculture ou infirmières - réclamaient 10% d'augmentation. La direction a consenti à une hausse de 3% du point d'indice, à l'image de ce qui a été accordé aux soignants de l'hôpital public.

Les grévistes ont obtenu aussi une prime défiscalisée de 400 euros pour tous les salariés, la possibilité de faire une garde en plus par mois payée en heures supplémentaires et enfin des renforts dans certains secteurs. Pour Véronique Juif, auxiliaire de puériculture et déléguée Sud Santé, qui a signé l'accord, ce n'est malgré tout pas satisfaisant. Mais elle en veut à l'Etat plus qu'à sa direction : "C'est l'Assemblée nationale qui vote les budgets attribués au secteur de la santé. Les gouvernements successifs ont décidé de favoriser l'hôpital et il y a un écart qui n'est plus supportable."

D'après la déléguée syndicale, une aide-soignante qui démarre à l'hôpital public gagne 400 euros en moyenne de plus qu'en clinique privée. Au bout de 20 ans, il y a plus de 1000 euros de différence. Une infirmière démarre à peu près pareil à l'hôpital ou en clinique mais, 20 ans après, la différence de salaire est de près de 1000 euros. Conséquence, selon Véronique Juif, les soignants fuient les cliniques privées : "Beaucoup de soignants vont changer d'orientation. Soit ils vont postuler à l'hôpital soit ils vont carrément changer de profession. C'est déjà le cas depuis un ou deux ans et je pense que ça va s'accentuer. Si on n'arrive pas à revaloriser correctement le salaire des aides-soignantes et des infirmières en cliniques privées, il n'y aura plus suffisamment de soignants et l'hôpital ne pourra pas absorber tous les patients."