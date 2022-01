Fin de la grève à la Polyclinique du Maine : le personnel reçoit une 1ère dose d'augmentation des salaires

L'appel à une grève illimitée à la Polyclinique du Maine, à Laval, est levé. Les négociations entre la direction et les représentants du personnel ont débouché sur un accord.

Ce lundi 24 janvier, le personnel soignant de la Polyclinique du Maine à Laval a manifesté pour réclamer une revalorisation des salaires. Un appel à la grève illimitée, formulé par le syndicat CGT avait même été lancé. Le mouvement est terminé quelques heures seulement après un défilé des salariés de l'établissement dans les rues.

En fin de journée, la direction et les représentants du personnel ont démarré des négociations. Des discussions qui ont abouti à un accord selon la CGT contactée par France Bleu Mayenne. Une partie des revendications a été satisfaite. Le personnel de la Polyclinique a obtenu une hausse de 30 euros par mois pour une aide-soignante débutante et de 40 euros pour une infirmière en début de carrière, une augmentation de 1% pour les salariés en-dessous du SMIC, une prime transport de 200 euros et une autre de pouvoir d'achat de 300 euros.