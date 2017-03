Les 130 salariés étaient en grève illimitée depuis le 23 février pour demander une prime de 500 euros. Un accord a été trouvé avec la Croix Rouge qui gère le centre.

Fin de la grève au centre de réadaptation du Bel-Air à la Membrolle-sur-Choisille. Un accord a été trouvé entre les syndicats (CFDT et FO) et la Croix Rouge qui gère ce centre de rééducation fonctionnelle.

Les salariés du centre de rééducation du Bel-Air demandaient à leur direction la revalorisation de leur prime à hauteur de 500 euros et non pas de 150 euros. Ils dénoncaient aussi la différence de traitement entre les médecins (5000 euros de prime) et le reste des salariés.

Finalement, l'accord prévoit une prime de 330 euros. La direction affirme aussi qu'elle va mener une réflexion sur le management dans le centre.