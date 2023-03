Fin de la vaccination obligatoire pour les soignants : "il était temps de sortir de cette situation ubuesque"

Chistella a été suspendue plus d'un an pour avoir refusé de faire sa 3ème dose sur le Covid/ Photo d'illustration

Christelle, 60 ans, est aide-soignante, spécialisée en gériatrie. Depuis plus d'un an, elle ne travaillait plus car elle n'avait pas voulu faire sa troisième dose contre le Covid. Aujourd'hui, elle a appris la levée de l'obligation de vaccination pour les soignants. Elle exprime à la fois du soulagement et des inquiétudes pour le retour au travail.

On apprend aujourd'hui que le ministre de la santé va mettre fin à l'obligation de vaccination contre le Covid pour les soignants. Quelle est votre réaction ?

Il est temps car on vit une situation ubuesque et scandaleuse. Il y a des gens en grande difficulté, suspendus depuis septembre 2021 et d'autres depuis début 2022. Aujourd'hui, tous les pays d'Europe ont réintégré leurs soignants. Sachant que sur ce temps là, on a appris que des collègues venaient travailler en étant positifs mais sans symptômes alors que nous, on n'avait rien. C'était vraiment une situation délirante.

Si demain, on vous dit que vous pouvez retrouver votre ancien travail, qu'est ce que vous faites ?

Evidemment, j'y vais. Depuis plus d'un an, je n'ai pas travaillé. En plus, quand on voit dans quelles conditions on travaille et ce qu'on fait vivre aux personnels et aux résidents des Ehpad, je pense que suspendre autant de soignants, c'était comme un grand plan social. C'était une façon de dégraisser l'hôpital et de faire mourir la santé publique. On en est là de toute façon!

Pourquoi avez-vous été suspendue, vous ?

Tout simplement parce que je n'ai pas voulu faire ma 3ème dose. Et pourtant, ça faisait 15 ans que j'étais dans le même établissement. Même-moi, j'y croyais pas à l'époque. Et pourtant si ! Aujourd'hui, je me demande comment les gens vont revenir dans les services. Est-ce qu'on va avoir une indemnité, est-ce qu'ils vont reconnaitre qu'ils ont eu tort de nous suspendre ? On ne sait pas du tout comment on sera réintégré. Je vais me renseigner et voir aussi avec les syndicats même si en ce moment ils ont d'autres chats à fouetter.