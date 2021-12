Fin de saison en demi-teinte à la cure thermale d'Amnéville, mais des nouveautés en février

Malgré une année 2021 impactée par la crise sanitaire du Covid-19, la cure thermale d'Amnéville a des projets pour 2022, et au-delà. Le groupe Arenadour, nouvel exploitant du Pôle thermal, va investir et proposer, pour commencer, de nouveaux soins.

Fin de saison à la cure thermale d'Amnéville : la cure Saint-Eloy s'apprête à refermer ses portes, le 23 décembre prochain, après une saison 2021 très particulière. Premièrement, la crise sanitaire du Covid-19 a limité la fréquentation : 7.800 curistes cette année contre 16.000 en 2019, année normale, soit seulement 50% de l'activité. Mais une nouvelle page s'est également tournée avec la reprise du Pôle thermal par le groupe Arenadour, en avril. L'ensemble des 280 emplois ont été conservés, dont 150 rien qu'à la cure.

"Il y a eu quelques départs naturels, des départs à la retraite, mais aucun licenciement", explique Michel Baqué, le président du groupe Arenadour. "Nous avons eu quelques recrutements temporaires, avec un pic d'activité en septembre et octobre, et nous allons encore recruter en 2022." Par ailleurs, le Greta (organisme de formation pour adultes, ndlr) de Metz étant désormais en mesure de proposer des formations dans le monde du thermalisme, une quinzaine de personnes vont pouvoir obtenir un contrat de qualification professionnelle comme agent thermal, ces prochains mois.

'Amnéville : Michel Baqué, le président du groupe Arenadour, qui gère l'exploitation de la cure thermale depuis avril 2021. © Radio France - Julie Seniura

Quatre nouveaux soins en rhumatologie

De nouveaux investissements sont prévus en 2022 à la cure thermale, d'un montant de plusieurs centaines de milliers d'euros. Notamment quatre nouveaux soins anti-douleurs, destinés aux patients en rhumatologie : douche térébenthinée, avec des extraits de pins de Landes ; des vapeurs d'eau thermale ; une douche pénétrante, avec des jets d'eau sur le curiste en position allongée pour bien masser son dos ; et des étuves pour les mains et les pieds. Le parcours du curiste va ainsi passer de huit à douze soins différents. Ils sont actuellement testés par les personnels et les clients pour donner leur ressenti, et seront proposés dès la réouverture de la cure en février, après validation de la Sécu et publication du décret au Journal Officiel.

Si la rhumatologie représente 90% des curistes, le parcours ORL-Voies Respiratoires n'est pas en reste : il aura son entrée distincte l'an prochain, et les curistes pourront y accéder en tenue de ville sans passer par le vestiaire, après une journée de travail ou après l'école pour les enfants qui souffrent d'asthme, par exemple.

L'immense majorité des curistes, plus de 90%, viennent de Lorraine. La cure Saint-Eloy veut remettre en place les navettes qui circulaient avant la crise Covid, et qui avaient été supprimées, dans les environs d'Amnéville.

Des investissements à venir aussi à Thermapolis et la Villa Pompéi

D'autres investissements sont également en réflexion pour les deux autres établissements du Pôle thermal, Thermapolis et la Villa Pompéi : ils seront dévoilés en mars prochain. Eux aussi ont souffert de la crise sanitaire, avec seulement 40% de l'activité en temps normal. En 2019, Thermapolis avait enregistré 400.000 entrées, et la Villa Pompéi 200.000. Contrairement à la cure thermale, ces deux sites ne font pas de pause hivernale et restent ouverts, sauf les jours fériés.