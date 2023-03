Fin de vie : cet Ardéchois a écrit un livre avant de mourir à 43 ans

Un livre pour raconter sa fin de vie. Jeudi 16 mars est sorti en librairie le témoignage d'un Ardéchois mort à 43 ans, Nicolas Menet. Il est décédé le 4 février dernier d'un cancer du cerveau, diagnostiqué un peu plus d'un an auparavant. Quand il a compris que son cancer était incurable, il a décidé d'écrire un livre ("Faire le deuil de soi" - Éditions Le Cherche Midi) pour parler de cette dernière année, de l'acceptation de sa mort à venir, faire aussi des propositions aux députés et au Président de la République sur la loi encadrant la fin de vie. Un témoignage fort, alors que la convention citoyenne sur la fin de vie doit rendre ses conclusions à Emmanuel Macron avant la fin du mois de mars. Nous avons pu rencontrer Nicolas Menet, quelques semaines avant son décès, dans sa maison, à Pailharès.

"Rendre les directives anticipées obligatoires"

France Bleu Drôme Ardèche : Quel est le message principal de votre livre ?

Nicolas Menet : Il y a plusieurs messages, mais le premier dont j'ai envie de parler c'est un message d'espoir. On a une pulsion de vie, des ressources profondes, on s'adapte à beaucoup de choses. Donc il ne faut pas avoir peur du basculement, de la chute. Je rappelle dans le livre notre "être" biologique et naturel, duquel on a tendance à se déconnecter aujourd'hui.

Le deuxième message c'est qu'être malade, c'est difficile, mais on a encore des possibilités. Le passage très important, en cas de maladie incurable, c'est de faire le deuil de soi, accepter de perdre des plumes à chaque étape. Enfin, ce n'est pas parce qu'on est en fin de vie qu'on ne peut pas avoir de projet, même c'est pour une semaine, deux jours, trois mois. Donc les deux piliers sur lesquels j'insiste sont, premièrement, d'avoir un projet de fin vie et deuxièmement, de faire le deuil de soi. Donc dans ce livre je vais plus loin, j'ai proposé une méthodologie pour les médecins, les aidants, les patients, pour accompagner les malades incurables. Une fin de vie conscience, apaisée, c'est mon objectif, j'ai d'ailleurs essayé de l'appliquer à moi-même.

FBDA : Dans ce livre vous vous adressez au Président, aux députés aussi. Quelles sont vos propositions ?

NM : C'est ma façon de contribuer à la convention citoyenne qui a lieu en ce moment. J'ai proposé de créer un "entretien préalable au projet de fin de vie", obligatoire. Un rendez-vous avec un médecin pour faire ses directives anticipées, prendre connaissance de tout le dispositif existant, une sorte de réunion d'information. Je le propose parce que je l'ai vécu, ça a été utile, ça m'a complètement changé ma façon d'être malade. La deuxième chose que j'ai proposée c'est le développement au maximum des soins palliatifs, qu'on y ait accès assez tôt pour qu'on se rende compte de ce que c'est, pour pouvoir formuler la fin de vie. Les directives anticipées, ça arrange tout le monde, ça apaise pour soi, pour les proches, pour les médecins aussi, qui sont confrontés à des demandes d'euthanasie, de sédation, qui ne savent pas ce que la personne veut. Rendre les directives anticipées, ça permet de se sortir de ce débat qui n'est pas à la hauteur des vrais enjeux.

FBDA : Vous parlez du débat sur l'euthanasie, sur le suicide assisté, pourquoi vous dîtes ça ?

NM : Je pense qu'il faut nuancer, faire connaître la loi avant de s'emparer de ces armes lourdes. C'est bien évidemment possible, dans certains cas, des gens prisonniers de leur corps depuis des dizaines d'années. Moi je sais que ça va m'arriver, j'ai beaucoup de handicaps, mais j'ai choisi la sédation.

FBDA : Vous n'avez jamais envisagé le suicide assisté malgré vos souffrances ?

NM : À deux ou trois reprises, bien sûr que si, d'autant qu'avec mes médicaments, des traitements très lourds, ça aurait été facile de le faire. D'abord, je ne voulais pas imposer cette violence là à ma famille et à mes proches, mais il y a aussi un événement qui a changé ma vision. Je devais me faire opérer une deuxième fois, avec des gros risques, donc le chirurgien m'a fait rencontrer le personnel des soins palliatifs. On m'a tout expliqué, notamment comment se passait la sédation, à laquelle j'étais éligible. C'est un traitement, qui réduit mes souffrances, permet de ne pas me rendre compte de ce qui se passe, et puis à un moment donné on va décider de m'injecter un sédatif, et je mourrai de mort naturelle, après une sorte de coma. Pour moi, c'est doux, pour mes proches, ils ont du temps dans le calme et l'apaisement. C'est parfait, dans ma vision.

FBDA : Vous avez pris de la hauteur dans ce livre, en tant que personne qui a travaillé sur le vieillissement durant de nombreuses années. Vous parlez de la place de la mort dans la société aujourd'hui.

NM : La mort, elle a complètement disparue de notre société. D'abord, parce que tous les rituels de mort ont été trustés par les religions, et qu'aujourd'hui on a une perte de ces pratiques religieuses. Aujourd'hui on a une mort présente à l'état fictionnel, les jeux vidéos, les films, mais elle est très loin de nous. C'est un objet social tabou, qui n'est pas partagé. Pour moi on gagnerait à lui redonner une place, en parler plus librement, comprendre que ça fait partie de la vie. Si on y arrive, ça permettra de rassembler, on l'a vu avec les enterrements de Pelé, d'Elizabeth II, dernièrement. Et puis, quand on n'a pas peur de la mort, on n'a pas peur des gens proches de la mort, c'est-à-dire des vieux, qui sont beaucoup "mis au rebut" aujourd'hui. Enfin, en parlant de la mort, on se repositionne dans l'environnement, faisant partie de la nature. C'est très positif pour une société.

FBDA : Dans ce livre vous parlez aussi de l'hôpital comme d'un trésor national à préserver...

NM : Oui pour moi c'est le siège de la conscience humaine. Et j'ai bien vu que tout reposait sur la motivation des personnels soignants, leur passion pour la médecine, leur amour des patients, qu'il y avait des problèmes de matériel, de décision. Donc j'ai envie de dire aux responsables politiques : vous avez une chance incroyable que l'hôpital tourne sur cette motivation et cette passion, mais maintenant, il faut y aller, il faut financer.

FBDA : Ce qui marque, dans votre livre et au cours de cet entretien, c'est que vous ne vous plaignez pas, alors que vous savez que vous allez mourir à 43 ans, d'un cancer du cerveau, ce que d'autres trouveraient très injuste...

Nicolas Menet : J'ai énormément de chance. Ici, chez moi, on est entre Saint-Félicien et Pailharès, en Ardèche. Et à quelques kilomètres de chez moi donc, à Saint-Félicien, il y a un vieil hôpital, qui possède une unité de soins palliatifs. Je vais pouvoir vivre mes derniers jours à quelques kilomètres d'ici, une mort que j'aurai choisie, en continuant à voir mes montagnes d'Ardèche. C'est ça que je veux raconter dans ce livre, je veux que tout le monde ait la même chance. La France, avec son système de protection sociale, est déjà le pays du "bien vivre". En l'amendant correctement et en faisant connaître la loi, elle pourrait être le pays du "bien mourir".

Avant d'être diagnostiqué d'un cancer du cerveau Nicolas Menet dirigeait le plus grand centre de recherches sur le vieillissement en Europe, Silver Valley. Déjà auteur de trois livres sur les sujets de l'innovation et du vieillissement, il envisageait de réaliser son rêve, de devenir député. Un cancer de cerveau se déclare soudainement, en novembre 2021. Il apprend que c'est incurable, décide alors de témoigner dans "Faire le deuil de soi".