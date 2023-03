Fin de vie : comment fonctionne l'équipe mobile de soins palliatifs du CHU de Tours ?

Une médecin et une psychologue de l'équipe mobile de soins palliatifs du CHU de Tours au chevet d'une patiente de pneumologie

On connaitra bientôt les conclusions de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Réunis à plusieurs reprises depuis la fin de l'année dernière, ses membres doivent rendre un rapport au gouvernement dans deux semaines, le 2 avril. Aide active à mourir ? Suicide assisté ? Euthanasie ? On ne sait pas encore ce qu'ils vont recommander, mais ces dernières semaines, ils se sont quand même exprimé sur certains sujets, notamment celui des soins palliatifs en demandant à ce qu'ils soient développés.

Pour mieux comprendre ce qui se fait aujourd'hui en matière de fin de vie en France, France Bleu Touraine a pu rencontrer l'équipe mobile de soins palliatifs du CHU de Tours. Une équipe qui est amenée à intervenir dans différents services de l'hôpital, à domicile ou dans les Ehpad, au chevet des malades et à la demande des soignants.

Ici, chaque matin commence de la même façon. L'équipe mobile se réunit pour parler des cas sur lesquels elle est sollicitée. Autour de la table il y a des médecins, des infirmières, une psychologue. Cette dernière s'appelle Elise Riffault. Avec une médecin, elle part en pneumologie. On lui a signalé le cas de Christine, qui à 69 ans souffre d'insuffisance respiratoire et a formulé le souhait de mourir.

Un souhait qu'elle réitère devant les professionnelles, mais à force de questions, de discussion, Christine ne parle plus de suicide à la fin de l'entretien, Elle accepte même de revoir les deux professionnelles qui lui promettent de s'occuper de ses problèmes de sommeil et de l'orienter vers une rééducation.

Soins palliatifs ne signifie pas mort imminente

C'est là le coeur de la mission des soins palliatifs pour le médecin responsable de l'équipe mobile, le docteur François Chaumier. "Dans la représentation du grand public, parfois chez certains soignants, le terme soins palliatifs renvoie à un pronostic engagé à très court terme ou à une mort vraiment proche, alors qu'une situation palliative, c'est une situation médicale pour laquelle on n'a plus l'espoir de guérir la maladie. Pour certains cancers métastatiques, on ne les guérira pas mais ils ont peut être plusieurs années d'espérance de vie avec des traitements actifs contre la maladie qui vont repousser la mort".

Il poursuit. "Ce dont on s'assure, c'est que la prise en charge jusqu'à ce décès se fasse dans des conditions les plus agréables ou les moins désagréables possibles pour le patient". Cela peut être des traitements médicamenteux bien sûr, mais aussi aller jusqu'à ce que permet la loi, la sédation profonde et continue, en d'autres termes faire s'endormir jusqu'au décès.

"90 % des demandes d'euthanasie disparaissent dans des unités de soins palliatifs"

Faut-il maintenant aller plus loin, aller jusqu'à l'euthanasie ? François Chaumier reconnait une question compliquée. "Les demandes d'euthanasie existent, elles ont toujours existé. Dans la plupart des situations, elles sont l'expression d'une souffrance. Dans une étude réalisée il y a quelques années, 90 % des demandes d'euthanasie disparaissaient dans des unités de soins palliatifs lorsque lorsqu'une prise en charge adaptée était mise en œuvre. Cela n'empêche pas 10 % des demandes de persister".

L'enjeu principal pour lui, c'est la formation des professionnels de terrain pour que ceux-ci connaissent mieux les soins palliatifs. Le cursus des médecins prévoit une dizaine d'heures seulement sur le sujet, ainsi qu'une semaine de stage non obligatoire.

La Convention citoyenne sur la fin de vie se réunit encore une fois jusqu'à ce dimanche, puis le week-end du 31 mars au 2 avril, date à laquelle elle doit rendre son rapport au gouvernement. Mi-février elle s'était déjà prononcée majoritairement en faveur de l'instauration d'une "aide active à mourir". Que cette proposition soit retenue ou pas, ses membres ont insisté, cela "n'enlève rien à la nécessité d'améliorer les soins palliatifs".

Le gouvernement a prévenu qu'il ne reprendrait probablement pas telles quelles les conclusions des citoyens.

