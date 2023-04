Fin de vie : dans l'Indre l'ADMD espère que le gouvernement suivra les orientations de la convention citoyenne

Alors que la convention citoyenne sur la fin de vie rend ses conclusions ce dimanche, les membres de l'Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité (ADMD) dans l'Indre se sont réunis à Déols. Ils suivent évidement de près la manière dont le gouvernement reprendra les orientations qui se dégageront de ces mois de travail menés par 184 citoyens tirés au sort.

La convention citoyenne en faveur d'une légalisation de l'aide active à mourir

Le membres de la convention citoyenne ont voté en faveur d'une ouverture du droit à l'aide active à mourir sous certaines conditions. Si la question peut diviser, les militants de l'ADMD dans l'Indre se battent eux pour le même motif depuis des années : "Il faut prendre toutes les sensibilités, toutes les susceptibilités, en compte. Mais à un moment donné il faut faire preuve de courage, et y aller" estime Christian Gourin, délégué de l'ADMD 36. "Il y a bien entre 80 et 90% des Français qui sont favorables à l'aide active à mourir" affirme ce représentant de l'association. En effet, si l'on en crois un récent sondage Ifop publié en Octobre 2022 (par rapport aux attentes concernant les travaux de la convention citoyenne) 78% des Français attendent de la convention citoyenne sur la fin de vie qu’elle légalise l’aide active à mourir.

Christian Gourin, Délégué de l'ADMD dans l'Indre © Radio France - Corentin Bemol

Les militants associatifs prudents vis-à-vis du gouvernement

Reste maintenant à savoir si le gouvernement retiendra les mesures et conclusions proposées par la convention citoyenne sur la fin de vie, soulignent les membres de l'ADMD dans l'Indre. "Si on se réfère à la convention qui a précédé, la convention citoyenne sur l'écologie, on a vu que les choix avaient été fait malgré les promesses. Donc j'ai bien peur que cette loi, si elle est retenue, soit en dessous de ce que nous espérons" estime prudemment l'un des adhérents. En effet, concernant la convention citoyenne sur le climat, le gouvernement n'avait retenu qu'une partie des propositions, et écarté celles jugées les plus "radicales" par l'exécutif.