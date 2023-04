Fin de vie : il faut légaliser le suicide assisté et l'euthanasie, dit l'ADMD de la Loire

France Bleu Saint-Etienne Loire : Emmanuel Macron annonce qu'il veut un "modèle français de la fin de vie". Que comprenez-vous ? Qu'est ce que les Français seraient prêts à accepter ?

Christine Liogier, déléguée adjointe de l'association pour le droit à mourir dans la dignité, l'ADMD de la Loire : Je pense que les Français attendent depuis longtemps une avancée sur ce sujet. La loi actuelle, Clayes-Leonetti, ne répond plus du tout à nos attentes. Ce qu'on attend, c'est la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie.

Dans le cas du suicide assisté, c'est le patient qui fait lui-même le geste en enlevant sa perfusion ou en buvant un produit létal. Alors que l'euthanasie, c'est un soignant qui fait l'acte, ce qui est plus compliqué à accepter.

Certains médecins sont contre et on peut les comprendre de toute façon. Mais justement, je pense que dans ce projet de loi, il faut, il y aura une clause de conscience et en obligera jamais un médecin à pratiquer une une euthanasie.

Aujourd'hui un médecin a déjà le droit de mettre sous sédation irréversible les patients qui souffrent. Quelle est la différence finalement ?

La différence, c'est que en ce moment, on arrête de vous nourrir, de vous hydrater, c'est uniquement des soins de confort qu'on arrête de vous donner et donc vous pouvez mettre des semaines, des mois. Ça peut durer très longtemps et on ne sait pas si le patient souffre ou pas. Moi, j'ai eu pas mal de témoignages de personnes qui ont accompagné un parent et qui disaient que le patient ouvrait les yeux, serrer la main. Donc on ne sait pas ce qu'il ressent.

La convention citoyenne sur la fin de vie a fait 146 propositions. Il y en avait eu autant à peu près à la fin de la convention citoyenne sur le climat. On s'en souvient. Et pourtant, le gouvernement avait retenu une quinzaine de propositions. Est ce que vous craignez que ce soit la même chose ? Un coup d'épée dans l'eau.**

Non, moi je suis assez optimiste. Je pense que là, les Français se battent quand même. L'ADMD existe depuis 1980, on se bat depuis très longtemps, on fait des sondages depuis très longtemps. Emmanuel Macron s'était engagé pendant la campagne électorale, donc j'ai confiance.

Il demande une une loi dès la fin de l'été, c'est une surprise. Quand je parlais avec les personnes que j'accompagne, je disais plutôt fin d'année. Mais bon, il faut savoir que même si on arrive à une loi d'ici l'été, il va y avoir la mise en place, la formation des soignants... ce ne sera pas immédiat.

Ce qui est difficile à déterminer et à écrire dans cette loi, ce sont les conditions du recours à l'euthanasie ou au suicide assisté. Faut-il que ce soit uniquement dans le cas d'une maladie incurable ?

Il faut que ce soit très très cadré. Mais je ne souhaite pas que la maladie incurable soit inscrite dans la loi, parce que moi, j'accompagne une personne en ce moment qui a une maladie dégénérative. Elle marche comme vous et moi, mais elle a des douleurs qu'elle ne supporte plus, qui atteignent son moral, elle ne peut plus vivre comme elle veut, mais elle pourrait vivre encore 20 ans comme ça. Et donc elle, elle demande à partir et elle voudrait mourir en France.

Il faut bien se dire que c'est le choix du patient. Ce n'est pas parce que la loi existe que tout le monde va aller se faire euthanasier. L'avortement, c'est exactement le même combat. Ce n'est pas pour ça qu'on n'a plus de bébé.

J'en viens à parler des directives anticipées qui sont très, très importantes. Si la personne n'a pas fait ses directives anticipées avant d'être malade, elle ne pourra pas avoir recours ni à la ni à l'euthanasie, ni au suicide assisté.

C'est aux familles de décider et ça devient toujours très compliqué.

Comment fait-on ses directives anticipées ?

C'est un papier à remplir. On en a un à l'ADMD, mais il y en a un sur le site du gouvernement. On peut le faire sur un papier libre, tout simplement avec deux témoins qui signent. Il faut choisir au moins 2 personnes de confiance qui nous connaissent bien et qui sont d'accord avec nous, évidemment.

Il faut que tout le monde le fasse, quel que soit son âge, parce qu'il n'y a pas d'âge pour mourir.