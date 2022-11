Fin de vie : "Je n'ai pas l'argent pour aller en Suisse" pour un suicide assisté, témoigne une haut-saônoise

Elle n'est pas malade, elle est même en forme pour ses 70 ans, mais Patricia Maitret sait depuis longtemps qu'elle veut décider de la fin de sa vie. Sauf accident, elle souhaite avoir recours au suicide assisté lorsque "ça deviendra trop dur". Patricia Maitret est déléguée départementale de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) en Haute-Saône depuis 1995. L'ADMD organise une après-midi "Contes et chansons à La Cabane à conseils à Vesoul, ce mercredi 2 novembre à 15h, pour la 15 édition de la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. Un événement de sensibilisation alors que sont tirés au sort les 150 participants de la Convention citoyenne sur la fin de vie annoncée par Emmanuel Macron .

Le choix de Patricia Maitret a été conforté par le décès de ses parents - deux morts très différentes. D'abord, son père très diminué à cause de la maladie de Parkinson a tenté de se suicider. "J'ai récupéré mon père en train d'essayer de passer une corde au dessus de la poutre du dessus, se souvient Patricia Maitret. Il en avait assez, vraiment assez." Plus tard, son père fait un infarctus et il est admis à l'hôpital. "Je suis tombée sur une équipe qui a fait ce qu'il fallait", explique-t-elle. En quelques heures, son père, qui avait renouvelé son désir de mourir, est décédé dans ses bras "le sourire aux lèvres".

"Maman ça a été une horreur"

Quelques années plus tard, sa mère âgée de 99 ans se casse le col du fémur et refuse de se faire opérer. "Elle a souffert pendant deux mois. Le médecin a quand-même, à ma demande, prescrit de la morphine, mais suffisamment peu pour qu'elle ne meurt pas", raconte la retraitée haut-saônoise. Pourtant, sa mère avait elle aussi exprimé sa volonté de mourir. "Elle a agonisé pendant trois jours et trois nuits, se rappelle sa fille qui était à ses côtés. Maman ça a été une horreur."

"Ce n'était plus une vie d'être sur son lit à souffrir toute la journée pour rien" - Patricia Maitret

Patricia Maitret ne veut surtout pas finir comme sa mère, elle veut avoir le choix le moment venu. "Le problème c'est que je n'ai pas 15.000 euros pour aller en Suisse et je trouve quand-même un peu dommage que nous soyons obligés de partir à l'étranger pour mourir", explique la déléguée départementale de l'ADMD. C'est pour cela qu'elle souhaite la légalisation en France de "l'aide active à mourir", autrement dit le suicide assisté, comme c'est le cas chez nos voisins suisses.

Pour autant, Patricia Maitret est contre la Convention citoyenne sur la fin de vie : "C'est une convention de blabla supplémentaire avec des gens qui vont encore raconter tout et n'importe quoi." Pour la déléguée départementale, cela doit être "une volonté politique" validée par le Parlement, loin des "pressions qui viennent de tous les bords". Tant qu'il n'y a pas de loi pour légaliser et encadrer le suicide assisté en France, elle prépare chez elle son suicide non assisté.