Fin de vie : "la loi doit évoluer" selon un membre de la convention citoyenne originaire de Bretagne

Ce lundi matin, les membres de la Convention citoyenne rendent leur rapport sur la fin de vie à Emmanuel Macron. Avant cela, l'un des 184 membres de cette convention, Philippe Alain originaire de Rennes, était l'invité de France Bleu Armorique.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : A l'issue de vos travaux, un quatre mois de travaux, vous avez voté pour l'aide active à mourir. Un rapport final adopté à 92 %. Il n'y a dons pas eu d'unanimité parce que vous direz que le sujet de la fin de vie est encore clivant, en tout cas délicat à évoquer?

Philippe Alain : Alors d'une part, oui, c'est un sujet clivant, effectivement. Maintenant, je voudrais compléter parce que ce rapport qui va être remis ce matin, ne parle pas que de l'aide active à mourir, et ce serait un peu dommage de le réduire à ça. Ça veut dire que dans un proche, dans une première partie de phase importante, on a aussi proposé et demandé à ce que l'hôpital, les Ehpad, les unités de soins palliatifs soient soutenus. C'est une partie importante de notre travail qui fait que ce serait dommage de réduire la question de notre rapport à cette question là.

A ce sujet, que demandez vous? Plus de moyens humains et financiers pour déjà mieux assister les malades en fin de vie?

Tout à fait. On demande des moyens financiers pour les unités de soins palliatifs. J'ai rencontré le professeur Vincent Morel (du CHU de Rennes) ils y font un travail tout à fait remarquable. Et puis, c'est aussi une médecine qui est différente puisque la médecine palliative, c'est le soin d'accompagner les gens. Donc on demande effectivement à soutenir financièrement, mais aussi avec des moyens pour la formation, par exemple, la possibilité de donner des formations suffisantes aux soignants qui travaillent dans ce domaine très très particulier du soin palliatif.

Pour revenir à la deuxième partie du rapport de la convention citoyenne, expliquez nous ce que vous allez suggérer au chef de l'Etat? Il faut faire évoluer la loi?

Oui, on demande à ce que la loi évolue dans la mesure où majoritairement, on pense que cette loi, déjà n'est pas appliquée intégralement. Je pense aux directives anticipées vers la personne de confiance, par exemple, que très peu de gens ont nommé. La loi doit évoluer car pour 75 % d'entre nous, elle ne couvre pas toutes les situations de fin de vie. Donc à la question de la Première ministre "faut il faire évoluer cette loi?", la réponse est oui, on pense qu'il faut faire évoluer ce cadre législatif vers la possibilité d'une aide active à mourir, quelles qu'en soient les modalités, puisque l'on a travaillé de façon très complexe sur ces modalités.

Donc le suicide assisté ou l'euthanasie. Est ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs de quoi on parle précisément?

Le suicide assisté, c'est un suicide médicalement assisté, mais ce n'est pas le médecin qui pratique l'acte, c'est la personne. Ce qui veut dire bien évidemment qu'elle doit voir tout son discernement. La question des mineurs est très très complexe, donc je rentre pas là dedans. L'euthanasie, c'est un acte pratiqué par un médecin. C'est illégal en France pour le moment.

Et les soignants sont divisés d'ailleurs à ce sujet...

Ce que l'on propose, c'est qu'il y ait la possibilité d'une clause de conscience pour que les soignants qui ne souhaitent pas pratiquer cet acte de fin de vie. Donc une clause de conscience qui les oblige non pas à la pratiquer.

Est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, que la question soit posée à tous les Français pour que la société s'empare de ce sujet de la fin de vie?

Personnellement, je pense qu'un référendum n'est pas la bonne solution. Pour deux raisons. D'abord parce que très souvent, dans un référendum, on répond pas forcément à la question, mais parfois on vote contre la personne qui la pose. Et la deuxième raison, c'est que nous, on a travaillé quatre mois, 27 jours, trois weekends et moi qui suis citoyen, je ne prétends absolument pas être un spécialiste de la question au bout de quatre mois. Ce qui veut dire que même avec beaucoup de travail, d'information, l'audition de 60 personnes, et bien je ne prétends toujours pas être spécialiste de cette question.