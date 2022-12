Fin de vie : témoignage d'une Alsacienne de 87 ans qui veut "mourir en bonne forme"

À 87 ans, Huguette est en pleine forme. Mais le jour où sa santé déclinera vraiment, cette Strasbourgeoise compte se rendre en Suisse pour bénéficier d’un suicide assisté. Car elle ne supporte pas l’idée de finir sa vie en souffrant.

"J'ai décidé que je voulais finir joliment ma vie, explique sereinement l'octogénaire, au micro de Simon Cheneau. Pendant dix ans, j'ai fait de l'accompagnement dans une maison de retraite. Ils étaient couchés avec des tuyaux partout, ils ne savaient même plus qu'ils étaient vivants. C'était horrible. Être à l'hôpital, accrochée avec les deux bras, oh là là, non. Donc je veux mourir en bonne forme. On veut faire durer les gens, mais on ne peut pas durer tous, parce que les jeunes, vous allez payer pour les vieux. Et je n'ai pas envie de souffrir, ça n'est pas intéressant. De toute façon, à la fin, on tombe dans le trou, Alors autant y tomber un peu avant."

Ses enfants la soutiennent dans sa démarche

Huguette ne veut pas souffrir et entend aussi épargner ses proches des visites douloureuses à l'hôpital. Ce choix fait consensus dans la famille et soulage le fils de l'octogénaire : "C'est rassurant et quelque part c'est plus facile pour les enfants. On sait que c'est son choix, je pense que ça sera moins douloureux et compliqué à faire".

Le fils de Huguette est même prêt à accompagner sa mère en Suisse : "Ce ne serait pas quelque chose de facile à faire, mais en même temps, ma sœur et moi, on ne ferait qu'accepter la volonté de ma mère".

Huguette n'éprouve pas de crainte à l'idée d'envisager sa fin de vie : "En Suisse, ils vous aident à mourir, c'est l'euthanasie active. C'est pas eux qui le font, vous êtes obligés de presser la seringue tout seul. Une fois que vous ne pouvez plus, ils ne le font plus. Donc on choisit soi-même sa fin de vie. J'ai toujours voulu garder le contrôle, j'ai toujours fait ce que je voulais. J'ai toujours été active, indépendante. Je décide de garder le contrôle jusqu'au bout. Donc je vais mourir aussi vite que j'ai vécu".