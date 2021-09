Fin des déserts médicaux d'ici 5 ans : une association mayennaise tacle la promesse d'Olivier Véran

L’Association mayennaise de Citoyens Contre les Déserts Médicaux ne croit pas en la promesse d'Olivier Véran de mettre fin d'ici 5 ans aux déserts médicaux. Notre département est le troisième territoire du pays à en souffrir le plus. "De belles paroles. La télémédecine est présentée comme la solution miracle ! Mais rien ne remplacera la relation d’humain à humain !", assure, dans un communiqué, l'association qui demande une nouvelle fois la régulation de l'installation des médecins.

Le 3 septembre dernier, sur France Bleu, le ministre avait détaillé les mesures mises en place par le gouvernement sur la télémédecine, et surtout la fin du numérus clausus qui permet de former 10.000 médecins par an, soit trois fois plus qu'il y a quelques années selon lui. Avec ces mesures, "vous allez voir, dans 2-3 ans, ça va vraiment remonter", avait-t-il promis. "Et on aura apporté une solution définitive aux déserts médicaux d’ici à peu près cinq ans. D’ici là, c’est vrai, il faut développer la télémédecine et toutes les mesures alternatives", a-t-il affirmé.

"L’ACCDM souhaite juste lui faire remarquer que la suppression du numérus clausus n’aura des effets que dans 10 ans ! Ce n’est pas parce qu’il y aura plus de médecins formés qu’ils seront mieux répartis sur le territoire national !" réplique l'association ce lundi.