Fin des tests anti-Covid gratuits : l'essoufflement de la demande dans les laboratoires lorrains

En Lorraine, les laboratoires Atoutbio réalisaient jusqu'à 4.000 tests par jour au plus fort de la crise sanitaire. Ils en effectuent entre 500 et 800 tests quotidiens aujourd'hui. Depuis le mois de septembre, le nombre de dépistages Covid a été divisé par trois, et les laboratoires s'attendent encore à une baisse de la fréquentation avec la fin de la gratuité des tests anti-Covid à partir du 15 octobre. Serait-ce donc la fin d'une époque pour les laboratoires Atoutbio en Lorraine ?

De moins en moins de tests réalisés

La réalisation en masse de tests pendant la flambée de l'épidémie a généré du chiffre d'affaires. Mais Christophe Baillet, directeur des laboratoires Atoutbio en Lorraine et président du syndicat des biologistes dans le Grand Est, rappelle que cela a nécessité d'importants investissements. "Au début de la crise, ces automates coûtaient autour de 200.000 euros par appareil, et le tarif de nos tests a été divisé par deux entre le début de la crise et maintenant."

Que vont devenir ces robots investis pendant la crise ?

Avec la fin de la gratuité générale des tests, et la décrue de l'épidémie qui se poursuit, les laboratoires se retrouvent avec un surplus d'équipements sur les bras. "On a du matériel un peu en excès, admet Christophe Baillet. Cela nous a permis de mieux maîtriser ces techniques, très spécialisées, de PCR, et il y a de plus en plus de recherches, de virus, qu'on réalise avec ces méthodes. Donc nous allons pouvoir les réutiliser en partie."