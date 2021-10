Fin du masque à l'école primaire : 21 nouveaux départements concernés

Le port du masque ne sera plus obligatoire à l'école dans une vingtaine de nouveaux départements à partir du lundi 11 octobre. Ils s'ajoutent aux 47 départements déjà concernés par cette mesure. La liste vient d'être publiée ce jeudi matin dans le Journal officiel.

Le port du masque ne sera plus obligatoire à l'école dans une vingtaine de départements à partir de ce lundi 11 octobre. Plus précisément, 19 départements de métropole sont concernés, ainsi que La Réunion et Mayotte. Tous sont restés en dessous le seuil des 50 cas pour 100.000 habitants pendant au moins cinq jours consécutifs.

à lire aussi Fin du masque à l'école primaire et levée des jauges : la liste des 47 départements concernés

La liste a été publiée au journal officiel ce jeudi matin.

Voici les départements concernés :

Hautes-Alpes

Aube

Haute-Corse

Doubs

Eure-et-Loir

Haute-Garonne

Gironde

Ille-et-Vilaine

Lot

Lot-et-Garonne

Nord

Oise

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Savoie

Territoire de Belfort

La Réunion

Mayotte

Au total, le port du masque n'est donc plus obligatoire dans 68 départements. Ils pourront également lever les jauges dans les établissements recevant du public.